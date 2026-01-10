El expresidente brasileño Jair Bolsonaro está en “riesgo real de muerte”, advierte su esposa

La esposa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, Michelle, ha advertido del “riesgo real de muerte” del exmandatario por su débil estado de salud y su encarcelamiento tras su condena por el intento de golpe de Estado de 2022.

“Las autoridades son conscientes del riesgo real de muerte” de Bolsonaro “al permanecer encerrado en una habitación las 24 horas del día”, ha afirmado Michelle Bolsonaro en declaraciones recogidas por la cadena de televisión Globo TV. “Su integridad física es responsabilidad del Estado”, ha advertido.

Los padecimientos de Bolsonaro

La ex primera dama ha destacado que Bolsonaro padece mareos y pérdida de equilibrio al ponerse de pie, hechos que atribuye a efectos secundarios de la medicación que necesita tomar. El pasado martes Bolsonaro ya sufrió una caída de la cama que le provocó un traumatismo craneoencefálico leve sin daño intracraneal, según el doctor Brasil Ramos Caiado.

“Hoy me enteré, a través de su abogado, que Jair está experimentando pérdida de equilibrio al ponerse de pie debido a la medicación. Aun así, permanece encerrado”, ha apuntado Michelle Bolsonaro en un mensaje publicado en redes sociales.

La ex primera dama también ha expresado su preocupación por que Bolsonaro pudiera sufrir otra caída y que nadie se diera cuenta del accidente. “Cuando la seguridad la brindaba únicamente la Policía Federal, la puerta permanecía abierta. Ahora, con la Policía Penitenciaria Federal, eso ya no es posible. El miedo es real: podría volver a caerse y nadie lo oiría”, ha indicado.

Recibió una sentencia histórica

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se encuentra recluido desde noviembre de 2025 en la sede de la Policía Federal en Brasilia. Esto, tras recibir una condena histórica de 27 años y tres meses de prisión.

La sentencia, dictada por el Supremo Tribunal Federal (STF) en septiembre de 2025, lo halló culpable de liderar una trama para ejecutar un intento de golpe de Estado tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Los cargos específicos incluyen el intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, organización criminal armada, y daños al patrimonio público. Las investigaciones determinaron que Bolsonaro y su círculo cercano diseñaron un plan que contemplaba la anulación de los resultados de las urnas.