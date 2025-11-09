COMUNIDAD POR USD 1
Estados Unidos

El expresidente Joe Biden acusó a Donald Trump de “destrozar” Estados Unidos y de trabajar solo para los ricos

Durante una intervención, Biden también aseguró que Donald Trump ha arrasado con la Constitución de EE.UU., el estado de derecho y la democracia.
Joe Biden acusó a Donald Trump de "destrozar" Estados Unidos y de trabajar solo para los ricos
Joe Biden además recordó que los resultados electorales recientes, donde los demócratas vencieron a los republicanos, reflejan el hartazgo del pueblo estadounidense ante la forma de gobernar de Donald Trump.
Joe Biden acusó a Donald Trump de "destrozar" Estados Unidos y de trabajar solo para los ricos
Joe Biden además recordó que los resultados electorales recientes, donde los demócratas vencieron a los republicanos, reflejan el hartazgo del pueblo estadounidense ante la forma de gobernar de Donald Trump.

Joe Biden arremetió nuevamente contra Donald Trump. Durante una gala del Partido Demócrata en Omaha, el expresidente estadounidense señaló al actual mandatario de Estados Unidos como el principal responsable de haber “destrozado” a la nación en los meses que lleva en la Casa Blanca.

El exmandatario criticó que Trump haya demolido el Ala Este (de la Casa Blanca) para construir un salón de baile y lo comparó con el impacto de sus políticas. “Sabía que Trump iba a arrasar con el país, pero no tenía ni idea. No sabía que iba a haber una demolición real. Es un símbolo perfecto de su presidencia”, manifestó Biden ante los asistentes.

Biden acusa a Donald Trump de arrasar con la democracia

Durante su intervención, Joe Biden también aseguró que Donald Trump ha arrasado con la Constitución de EE.UU., el estado de derecho y la democracia. Sostuvo que el actual Gobierno está destruyendo los valores que sostienen a los estadounidenses.

El político demócrata pidió al presidente de la nación dejar de gobernar para los ricos y concentrarse en las necesidades de los ciudadanos. “Usted trabaja para nosotros, señor presidente; nosotros no trabajamos para usted. Usted trabaja para nosotros, no solo para los multimillonarios”, subrayó Biden, visiblemente indignado.

“El pueblo está cansado de Trump”, dice Biden

Joe Biden además recordó que los resultados electorales recientes, donde los demócratas vencieron a los republicanos, reflejan el hartazgo del pueblo estadounidense ante la forma de gobernar de Donald Trump.

Por otro lado, el exmandatario enfatizó que los recortes en salud pública y los beneficios a los ricos son señales de que Trump “trabaja solo para los suyos”. “El pueblo estadounidense está enviando un mensaje a Donald Trump y a sus seguidores. Nadie, absolutamente nadie, puede destruir nuestra democracia si nos mantenemos unidos y luchamos por ella”, concluyó Biden

