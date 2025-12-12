El FC Barcelona apunta a su quinta victoria seguida a manos de CS Osasuna y a más ventaja en LaLiga

El FC Barcelona enfrenta este sábado, a las 12h30 (Ecuador), un duelo clave ante Osasuna en el Spotify Camp Nou. El líder de LaLiga llega con una racha brillante que sostiene su mejor momento de la temporada y busca ampliar, aunque sea de manera provisional, su ventaja sobre el Real Madrid.

Hansi Flick ha encontrado regularidad. Su equipo encadenó seis victorias en los últimos siete partidos, un periodo que fortaleció la confianza colectiva. Cuatro de esos triunfos representaron remontadas, incluida la del pasado martes ante el Eintracht Frankfurt en la Champions League. Jules Koundé resolvió el encuentro con dos cabezazos en apenas tres minutos.

Barcelona no ofreció su mejor versión en ese compromiso europeo. Aun así, confirmó una tendencia que marcó el último mes: competitividad en tramos de dificultad y capacidad para revertir marcadores adversos. Esa dinámica sostiene su liderazgo en LaLiga, donde mantiene cuatro puntos de distancia sobre un Real Madrid presionado por resultados irregulares y por el revés reciente ante el Celta.

No quiere ‘aflojar’ el FC Barcelona

Una victoria ante Osasuna ampliaría la brecha a siete puntos, a la espera de lo que haga el conjunto blanco en su visita al Deportivo Alavés. El Barcelona sabe que este fin de semana puede marcar la narrativa del campeonato y presionar al máximo rival antes de visitar al Villarreal en una salida exigente.

El Camp Nou se convirtió en un fortín. El equipo ganó sus tres encuentros disputados en el renovado estadio frente al Athletic Club, Atlético de Madrid y Deportivo Alavés. La eficacia como local contrasta con el rendimiento de su rival, que llega con la etiqueta del peor visitante de la categoría.

Osasuna solo sumó dos empates lejos de Pamplona y perdió en sus otras seis visitas. Esta debilidad condicionó su campaña y agregó presión sobre Alessio Lisci, que sin embargo respiró tras el triunfo por 2-0 contra el Levante gracias a los goles de Víctor Muñoz y Rubén García. Ese resultado le permitió alejarse momentáneamente de la zona de descenso, pero no solucionó su problema principal: la incapacidad para competir como visitante.

Un rival de capa caída

El conjunto navarro obtuvo 13 de sus 15 puntos en El Sadar y no gana como visitante en Liga desde el 20 de abril, cuando venció al Valladolid. Su último triunfo en Barcelona ocurrió en 2020, en un partido sin impacto clasificatorio. Desde entonces, encadenó derrotas, incluida la caída por 3-0 en su última visita, marcada por la controversia de una supuesta alineación indebida de Iñigo Martínez que no prosperó ante los organismos disciplinarios.

El encuentro presenta dos realidades opuestas. El Barça quiere otra actuación sólida que no requiera una nueva remontada. Osasuna pretende dar el golpe y frenar su caída en la tabla. Un triunfo local consolidaría un liderato más amplio; uno visitante alteraría el guion de una Liga que, por ahora, se tiñe de azulgrana.