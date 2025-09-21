El francés Ousmane Dembélé se perfila favorito para el Balón de Oro por delante de Lamine Yamal

El extremo francés del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé se perfila como el favorito para ganar el Balón de Oro que se entrega este lunes en París por delante del español Lamine Yamal (FC Barcelona), en lo que ha parecido desde hace varios meses una carrera por el galardón entre ambos que se decantaría por los títulos logrados por el primero.

Dembélé, exjugador del FC Barcelona, vivió seguramente la pasada temporada la mejor de su carrera deportiva, jugando además como ‘falso 9’ a las órdenes de Luis Enrique Martínez, técnico de un PSG que hizo historia con la conquista de su primera Liga de Campeones.

El extremo, hasta entonces marcado por su irregularidad y problemas físicos, firmó una espectacular campaña 2024-25 donde además de lograr el triplete con su club, sólo imperfecto por el subcampeonato en el Mundial de Clubes, y brilló a nivel personal con 35 goles anotados y 16 asistencias.

Dembélé con buenos números

Los números y los trofeos hacen partir a Dembélé como favorito a relevar en el palmarés al español Rodri Hernández y a privar del galardón al joven Lamine Yamal, que a sus 18 años ya se ha convertido en claro aspirante a ganar este galardón y a ser el tercer español en lograrlo tras el centrocampista del Manchester City y Luis Suárez (1960).

Tras irrumpir en la temporada 2023-24 tanto con el Barça como con la selección española, el extremo alargó su gran momento la pasada campaña siendo clave para el triplete nacional de su club, pero penalizado en la eliminación en las semifinales de la Champions ante el Inter de Milán, donde mostró su nivel y calidad, el subcampeonato de la Liga de Naciones con la ‘Roja’ y la no participación de su club en el Mundial de Clubes.

Sus 18 goles y 25 asistencias en la pasada temporada son los números que le hacen ser candidato al ‘Top 3‘ de un premio donde el resto de serios candidatos salen del PSG, que coló nueve entre los finalistas, sobresaliendo el centrocampista portugués Vitinha, que a todo lo ganado con el conjunto parisino une la Liga de Naciones con su selección, o el lateral marroquí Achraf Hakimi.

Representación española

El fútbol español está representado en esta nómina final, además de por Yamal, por su compañero de equipo Pedri González y por el centrocampista del PSG Fabián Ruiz. El Barça tiene también en la lista de candidatos al brasileño Raphinha, que se estrena, y al veterano polaco Robert Lewandowski, en su novena nominación, mientras que el francés Kylian Mbappé, el inglés Jude Bellingham y el brasileño Vinícius Jr. son los representantes del Real Madrid.

El resto de candidatos son Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Joao Neves, KhvitchaKvaratskhelia y NunoMendes (Paris Saint-Germain), Denzel Dumfries y Lautaro Martínez (Inter), Serhou Guirassy (Dortmund), Viktor Gyökeres (Sporting de Portugal), Declan Rice (Arsenal), Erling Haaland (Manchester City), Harry Kane y Michael Olise (Bayern Múnich), Florian Wirtz (Leverkusen), Mohamed Salah, Virgil van Dijk y Alexis Mac Allister (Liverpool), Scott McTominay (Nápoles) y Cole Palmer (Chelsea).

El Barça y Flick optan a mejor equipo y entrenador

Por otro lado, el FC Barcelona es uno de los cinco equipos nominados a mejor club masculino de la temporada, junto al Paris Saint-Germain francés, sin duda el máximo favorito; el Botafogo de Brasil, campeón de la Copa Libertadores; el Chelsea, ganador de la Conference League y del Mundial de Clubes; y el Liverpool, campeón de la Premier League.

En cuanto al premio Yashin al mejor portero del año, el único español nominado es el internacional David Raya, del Arsenal, que en su primer año como ‘gunner’ ha sido clave para el equipo del Emirates Stadium, con 55 partidos disputados. En cuanto a LaLiga EA Sports, está representada en los porteros del Atlético de Madrid Jan Oblak y del Real Madrid Thibaut Courtois, dos habituales.

No obstante, el máximo favorito es el italiano Gianluigi Donnarumma, campeón de la ‘Champions’ con el PSG y actualmente en el Manchester City inglés. Completan la lista de nominados Alisson Becker (Liverpool), Yassine Bounou (Al-Hilal), Lucas Chevalier (Lille), Emiliano Martínez (Aston Villa), Matz Sels (Nottingham Forest) y Yann Sommer (Inter de Milán).

Los banquillos también tienen protagonismo con el premio Johan Cruyff a mejor entrenador del año. El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, está entre los nominados tras lograr el primer triplete nacional –Liga, Copa y Supercopa– en la historia del club blaugrana, pero tiene mucha competencia.

Sin duda, el gran favorito es el español Luis Enrique Martínez (PSG), mientras que el resto de candidatos son los italianos Antonio Conte, que dirigió al Nápoles al ‘Scudetto’, y Enzo Maresca, que devolvió al primer plano al Chelsea inglés, y el neerlandés Arne Slot, entrenador del Liverpool campeón de la Premier League.