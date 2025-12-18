Mario Pineida, jugador de Barcelona SC, fue asesinado a tiros en Guayaquil

Este miércoles 17 de diciembre del 2025 se registró un ataque armado en el sector de Samanes 4, en Guayaquil, que cobró la vida del futbolista Mario Pineida. El oriundo de Santo Domingo de los Tsáchilas era jugador de Barcelona SC.

El ataque armado también cobró la vida de la esposa jugador, mientras que su suegra resultó gravemente herida. El hecho ocurrió alrededor de las 16h30 en los exteriores de una carnicería.

Según información preliminar de la Policía Nacional, el atentado fue perpetrado por dos personas que se movilizaban en motocicletas. De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar se produjo una balacera que dejó inicialmente dos personas baleadas. Minutos después se confirmó que una de las víctimas era Mario Pineida, futbolista ecuatoriano de 33 años.

Mario Pineida murió de manera instantánea

El cuerpo del deportista quedó tendido al pie del negocio de productos cárnicos donde ocurrió el ataque. En el atentado armado falleció también la esposa del jugador, mientras que la madre de ella resultó herida y la trasladaron a una casa de salud. Hasta el cierre de esta edición no se había confirmado oficialmente la identidad de la persona herida ni su estado de salud.

En videos que circularon en redes sociales se observa a otra persona tendida sobre la acera, lo que generó alarma entre los habitantes del sector. La Policía Nacional acudió al sitio para cercar el área y levantar indicios balísticos, mientras decenas de ciudadanos se acercaron a la escena tras escuchar las detonaciones. El ataque armado provocó temor entre comerciantes y transeúntes de esta zona comercial de Samanes 4.

Un jugador de Barcelona SC estaba amenazado

Cerca de las 17h21, el Ministerio del Interior confirmó que la persona fallecida en el ataque era jugador del Barcelona Sporting Club. Así mismo el club también confirmó el deceso de Pineida a las 17h30. Según información preliminar proporcionada por la Policía, el futbolista falleció de manera inmediata producto de los impactos de bala.

El asesinato de Mario Pineida se produjo pocas horas después de que el presidente de Barcelona SC, Antonio Álvarez, revelara en una carta pública que un jugador del club había solicitado protección especial por amenazas de muerte. En ese comunicado no se especificaron nombres ni detalles adicionales.

Mario Pineida en el fútbol

Mario Pineida tuvo una destacada trayectoria en el fútbol ecuatoriano. Además de su paso por Barcelona SC, defendió los colores de clubes como Independiente del Valle y El Nacional, así como del Fluminense de Brasil. También fue convocado en varias ocasiones a la selección ecuatoriana de fútbol.

El lateral izquierdo se caracterizaba por su potencia física y su capacidad para recorrer la banda.

Su rendimiento fue clave para que Barcelona SC obtuviera los títulos nacionales de 2016 y 2020. Asimismo, se consagró campeón de la Copa Ecuador en 2024 con El Nacional.