El Gobierno de Costa Rica denuncia un supuesto plan para matar al presidente

El Gobierno de Costa Rica presentó este martes una denuncia ante la Fiscalía por un supuesto plan para atentar contra la vida del presidente Rodrigo Chaves, luego de que organismos de inteligencia recibieran información confidencial sobre la contratación de un sicario, en un contexto marcado por la cercanía de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

La denuncia fue confirmada por el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Jorge Torres, quien acudió personalmente a la sede del Ministerio Público para formalizar la presentación del caso ante las autoridades judiciales.

Según explicó Torres, la información llegó a los servicios de inteligencia hace un día, a través de canales confidenciales, y apuntaba a un pago destinado a ejecutar un atentado contra el jefe de Estado. El funcionario señaló que la amenaza se considera creíble y suficiente para activar los protocolos correspondientes.

De acuerdo con el jefe de la DIS, una mujer habría contactado con el presunto sicario, y ambos ya se encuentran identificados por las autoridades, aunque no se han difundido públicamente sus nombres para no afectar el curso de la investigación.

Detalles de la denuncia y actuación policial

Torres indicó que la información recabada se puso de inmediato en conocimiento del Ministerio Público, con el objetivo de que se inicie una investigación penal formal que permita determinar la veracidad de los hechos, las motivaciones del presunto plan y la posible participación de otras personas.

El funcionario subrayó que la denuncia no se basa en rumores, sino en datos de inteligencia analizados por los cuerpos de seguridad del Estado, lo que motivó la rápida actuación institucional. La Fiscalía se encargará ahora de evaluar las pruebas presentadas y definir los próximos pasos procesales.

En este marco, las autoridades también activaron mecanismos de coordinación interinstitucional, involucrando tanto a los organismos de inteligencia como a los cuerpos policiales responsables de la seguridad presidencial.

Refuerzo de la seguridad presidencial

Como parte de las medidas adoptadas, Jorge Torres informó que ya se llevó a cabo una reunión con el jefe de Seguridad del Palacio Presidencial, con el fin de reforzar los esquemas de protección del mandatario.

Según lo señalado, será el jefe de la Policía adscrita a la Presidencia quien asumirá directamente la garantía de la seguridad del presidente Rodrigo Chaves y de su familia, ajustando los protocolos de custodia de acuerdo con la evaluación de riesgo actual.

La información se difundió inicialmente por la cadena de televisión costarricense Teletica, que dio cuenta de las declaraciones oficiales tras la presentación de la denuncia ante la Fiscalía.

Contexto político y electoral en Costa Rica

La denuncia se produce cuando restan poco más de dos semanas para las elecciones presidenciales y parlamentarias, un período considerado especialmente sensible desde el punto de vista de la seguridad institucional y la estabilidad democrática.

Hasta el momento, el Gobierno no ha informado sobre cambios en la agenda pública del presidente ni sobre restricciones adicionales en sus actividades oficiales, aunque confirmó que se mantiene un seguimiento permanente de la situación.

Las autoridades reiteraron que el caso se encuentra en etapa de investigación, y que cualquier información adicional se comunicará a través de los canales oficiales, conforme avance el proceso judicial.