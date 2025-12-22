Estados Unidos eleva a 3 mil dólares el incentivo para inmigrantes que decidan autodeportarse

El Gobierno de Estados Unidos anunció el aumento del incentivo económico para los inmigrantes indocumentados que decidan salir voluntariamente del país antes del 31 de diciembre. El pago se incrementó de 1.000 a 3 mil dólares y se complementa con la cobertura del boleto aéreo de regreso al país de origen. Así lo informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del país norteamericano.

La medida, dirigida a personas que se encuentran en situación migratoria irregular en EE.UU., busca fomentar la autodeportación como alternativa a los procesos formales de expulsión. El anuncio lo realizó la secretaria del DHS, Kristi Noem. Explicó que el incentivo se entregará a quienes opten por abandonar el país de manera voluntaria dentro del plazo establecido.

Estados Unidos con nueva oferta a inmigrantes

“Si desean regresar voluntariamente a su país de origen y se encuentran ilegalmente en los EE.UU., les daremos 3 mil dólares durante las fiestas para que puedan regresar a casa. Les compraremos el boleto de avión y les daremos 3 mil dólares para que regresen a su país”, señaló Noem en declaraciones oficiales difundidas por el organismo. Las autoridades decidieron triplicar la oferta.

El programa no es nuevo. En mayo de este año, el Gobierno estadounidense ya había anunciado un estipendio de 1.000 dólares. A eso se sumaba también el pago del pasaje aéreo para los inmigrantes indocumentados que eligieron la salida voluntaria. El nuevo ajuste triplica el monto económico, con el objetivo de aumentar la participación antes del cierre del año calendario.

Operativos asociados a las deportaciones forzadas

El Departamento de Seguridad Nacional informó que aproximadamente 1,9 millones de inmigrantes indocumentados han optado por la deportación voluntaria. Aquello aumentó desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, en enero pasado. De ese total, decenas de miles realizaron el proceso a través de la plataforma CBP Home, un mecanismo habilitado por las autoridades migratorias para gestionar salidas voluntarias.

Según el DHS, la autodeportación permite a los inmigrantes evitar detenciones, procesos judiciales prolongados y sanciones migratorias más severas. Además, el Gobierno sostiene que esta modalidad reduce los costos operativos asociados a las deportaciones forzadas y facilita una salida ordenada del país. A decir del Gobierno, ganan ellos y también los migrantes, quienes salen del país con dinero en sus bolsillos.

Autoridades combinan medidas de control fronterizo

Las autoridades aclararon que el incentivo económico y el pasaje aéreo estarán disponibles únicamente para quienes cumplan con los requisitos establecidos. También, los interesados deben completar el proceso antes del 31 de diciembre. El pago se entregará una vez confirmada la salida del territorio estadounidense, de acuerdo con los lineamientos oficiales.

El anuncio se enmarca en una política migratoria más estricta impulsada por la actual administración, que combina medidas de control fronterizo con mecanismos de retorno voluntario. El DHS reiteró que el programa seguirá vigente hasta fin de año y que se proporcionará información adicional a través de los canales oficiales para las personas interesadas. El Gobierno no ha detallado si el incentivo de 3 mil dólares se mantendrá en 2026.