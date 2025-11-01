El hallazgo de un “cadáver embalado” causa alarma en un sector de Portoviejo

En la calle Vicente Macías de Portoviejo se vivieron momentos de alarma y tensión durante la mañana de este sábado 1 de noviembre de 2025, tras el hallazgo de un supuesto cadáver envuelto en una funda negra.

Susto por presunto cadáver en en Portoviejo

Poco antes de las 08h00, moradores del sector encontraron el bulto en una vereda y, alarmados, dieron aviso a la Policía Nacional.

A su llegada, los agentes revisaron el supuesto cuerpo, comprobando que se trataba de un muñeco o monigote.

Este había sido envuelto con fundas negras, que habitualmente se usan para basura, y cinta de embalar. Así, dio la impresión de que se trataba de una persona asesinada.

Los agentes policiales indicaron que el hecho se trataría de una broma de mal gusto tras la celebración de Haloween, dada la noche de ayer, 31 de octubre.

Para los moradores se trató de una hecho fuera de lugar, en medio de la ola de violencia que azota a Portoviejo y todo el país.

Se desconoce si en el sector haya cámaras de seguridad para identificar a los bromistas.

Crímenes a toda hora en la capital manabita

Portoviejo se ha convertido en uno de los cantones más violentos de la provincia de Manabí, con reportes de asesinatos casi a diario. De hecho, en meses pasado ya se han encontrado restos de cadáveres en fundas, por lo que supuesta broma de este sábado generó temor en la ciudadanía.

El pasado jueves, jornaleros encontraron dos cadáveres en la Ruta del Choclo, siendo el último caso de violencia criminal ocurrido en octubre en Portoviejo, pero no el único, ya que durante todo este mes se reportaron asesinatos.

Uno de los casos más dolorosos ocurrió la noche del martes en el reasentamiento San Alejo, ubicado en la avenida del Ejército. Hasta este sector llegaron hombres armados y descargaron una ráfaga de disparos contra una vivienda donde se celebraba una fiesta infantil.

A causa de este ataque dos personas quedaron heridas y otras dos fallecieron; entre las víctimas mortales estuvo un niño de apenas dos años de edad, a quien habían llevado a la fiesta.

Un día antes, el lunes 27 de octubre, se registraron tres asesinatos en diferentes sectores de Portoviejo. El primero en caer abatido fue Mario Menéndez. A su casa, en la ciudadela Pompilio Galarza, ingresaron hombres armados en horas de la madrugada y le dispararon.

Ya en la tarde, un nuevo crimen se reportó, en esta ocasión en la ciudadela Nuevo Portoviejo, donde también dentro de una casa mataron a balazos a Borys Mantuano.

La violencia terminó en la noche con el crimen de Alfonso Intriago. A él lo balearon entre las calles San Francisco y San Rafael, en la parroquia San Pablo. (13).