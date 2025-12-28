El herido del ataque en la vía a San Mateo murió tras días de agonía

Narciso Jesús Zúñiga López falleció días después de resultar gravemente herido en un atentado armado ocurrido el jueves 18 de diciembre, en el sector San Carlos, sobre la vía Manta–San Mateo, cuando sicarios interceptaron el vehículo en el que se movilizaba junto a Rodis Steven Cabo Cevallos, quien murió en el sitio. El hecho es investigado por la Policía Nacional como un episodio de violencia criminal organizada.

Un ataque directo en una vía estratégica

El ataque se registró el pasado jueves 18 de julio, alrededor de las 14h30, frente a los semáforos de una gasolinera, en uno de los tramos más transitados que conectan a Manta con la parroquia San Mateo. Las víctimas se desplazaban en un vehículo Hyundai Tucson, color blanco, cuando fueron interceptadas por otro automotor desde el cual se realizaron múltiples disparos.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, los proyectiles se concentraron principalmente en el lado del conductor. Esto refuerza la hipótesis de un ataque planificado y dirigido. En el lugar murió de forma inmediata Rodis Steven Cabo Cevallos, de 30 años, quien conducía el vehículo. Según información oficial, Cabo Cevallos registraba antecedentes penales por robo y extorsión, dato confirmado por fuentes policiales y consignado dentro del parte preliminar del hecho.

La lucha por sobrevivir y el desenlace fatal

Pese a las múltiples heridas de bala, Narciso Jesús Zúñiga López, acompañante de Cabo Cevallos, logró descender del vehículo y correr en busca de ayuda. Lo auxiliaron y trasladaron de urgencia a una casa de salud, donde permaneció varios días en estado crítico.

Sin embargo, las lesiones provocadas por los impactos de arma de fuego resultaron irreversibles, y Zúñiga López falleció días atrás, según confirmaron fuentes médicas y policiales. Con su muerte, el ataque registrado en la vía a San Mateo deja dos víctimas mortales. Las autoridades precisaron que murió en consecuencia directa de las heridas sufridas durante el atentado, por lo que el caso se mantiene dentro de la misma investigación penal.

Investigación y contexto de violencia en el distrito

Tras el atentado, unidades de Criminalística, Policía Judicial e Inteligencia acordonaron la escena para recabar indicios balísticos, levantar información técnica y asegurar el flujo vehicular en la zona. Las labores investigativas se enfocan en identificar a los responsables, establecer el móvil del ataque. Además, determinar posibles vínculos con estructuras delictivas que operan en el eje Manta–San Mateo.

Con este nuevo fallecimiento, el Distrito Policial Manta, que abarca los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó, registra 509 muertes violentas en lo que va de 2025. Con esto consolida al presente año como el más violento desde que existen registros. En 2024, el distrito cerró con 331 homicidios, lo que evidencia un incremento sostenido de la violencia letal. (45)