El joven narrador ‘Pol Deportes’ da el salto de un cerro a la televisión nacional

El joven peruano Cliver Huamán Sánchez, conocido en redes sociales como “Pol Deportes”, protagonizó una de las historias más destacadas que dejó la final de la Copa Libertadores 2025, en la que Flamengo venció 1-0 a Palmeiras. A sus 15 años, se convirtió en tendencia internacional tras narrar el partido desde lo alto de un cerro luego de no poder ingresar al Estadio Monumental de Lima por falta de acreditación.

Oriundo de Andahuaylas, Huamán emprendió un viaje de 18 horas desde su pueblo natal hasta la capital peruana con un solo objetivo: relatar la final del torneo de clubes más importante de Sudamérica. Equipado únicamente con un trípode, un micrófono y una mochila, llegó a las inmediaciones del recinto donde se desarrollaba el encuentro.

Al intentar ingresar, recibió la primera negativa. No contaba con la acreditación oficial requerida para acceder a la zona de prensa del estadio. Sin embargo, la situación no lo detuvo. Vestido con un traje formal y mostrando seguridad ante la cámara, comenzó a entrevistar a aficionados de Flamengo y Palmeiras, generando contenido para su cuenta de TikTok, donde publica bajo el nombre Pol Deportes.

Un plan alternativo que se volvió viral

Ante la imposibilidad de acceder al estadio, el joven activó su plan alternativo. Junto a su mánager Kenny, tomó una moto taxi hasta la entrada del cerro Puruchuco, ubicado en las cercanías del Monumental. Tras una breve caminata y un ascenso hasta un mirador natural, logró instalar su trípode sobre una superficie rocosa con vista panorámica de la ciudad.

Desde ese punto, narró la final de la Copa Libertadores 2025, con las luces de Lima de fondo y acompañado por residentes del lugar que observaron su esfuerzo. La escena recordó sus inicios como creador de contenido, cuando relataba partidos del fútbol peruano desde su casa sin acceso directo a los estadios.

El video de su narración se volvió viral en cuestión de horas, siendo compartido por periodistas deportivos, hinchas, creadores de contenido y medios internacionales. Su determinación y creatividad destacaron como elementos clave en la difusión de su historia, la cual cruzó fronteras digitales y generó miles de interacciones.

Un sueño que nació en la infancia

El interés de Huamán por el periodismo deportivo se remonta a su niñez. Desde pequeño acompañaba a su padre, Victoriano, en radios locales de Andahuaylas. En ocasiones aprovechaba descuidos en la cabina para tomar el micrófono y relatar situaciones con la espontaneidad que caracteriza a los niños. Estas primeras experiencias marcaron su vocación, que con el tiempo se consolidó en la creación de contenido digital.

De origen humilde y con raíces quechuas, el joven combinó su trabajo en la chacra familiar con su afición por narrar partidos. Con esfuerzo, constancia y un estilo propio, logró atraer la atención de medios locales y luego nacionales, convirtiéndose en una figura emergente del contenido deportivo juvenil en Perú.

De narrar desde un cerro al debut televisivo

Tras su viral narración desde Puruchuco, la cadena L1 Max invitó a Huamán a participar en la transmisión del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima, correspondiente a la primera división peruana. La participación marcó su debut televisivo, un paso significativo para un adolescente que, días antes, narraba desde un cerro debido a la falta de acreditación.

La cadena destacó su naturalidad, su capacidad para adaptarse y su entusiasmo frente a las cámaras. Su presencia en televisión fue seguida con interés por miles de usuarios que conocieron su historia en redes sociales.

Un futuro abierto para un talento emergente

Con miles de seguidores en TikTok y un promedio de visualizaciones que supera las 600 mil por video, Pol Deportes se posiciona como uno de los jóvenes narradores más influyentes de Perú. Su camino, marcado por esfuerzo y creatividad, abre la posibilidad de futuras oportunidades en medios tradicionales y plataformas digitales.

Mientras continúa sus estudios y desarrolla su técnica, Huamán ha señalado que su objetivo es seguir creciendo en el periodismo deportivo, una meta que mantiene firme desde la infancia.