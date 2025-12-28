Juez niega habeas corpus a Jorge Glas por supuestas deficiencias médicas en prisión

El juez Jean Daniel Valverde negó el recurso de habeas corpus solicitado por el exvicepresidente Jorge Glas. Él deberá continuar cumpliendo su pena en la cárcel del Encuentro. La decisión se anunció la tarde de este domingo 28 de diciembre de 2025, tras una audiencia que se instaló el viernes 26 de diciembre. La diligencia se reinstaló el sábado 27. El recurso se basó en denuncias de mal estado de salud y presuntos malos tratos en el centro penitenciario.

Por ello, su defensa argumentó que Glas requiere hospitalización por falta de atención médica adecuada. Esta negación mantiene al exfuncionario en prisión, destacando tensiones en el sistema judicial ecuatoriano respecto a la protección de derechos de personas privadas de libertad. La audiencia se extendió por más de seis horas el sábado 27 de diciembre, , donde las partes expusieron sus argumentos.

Jorge Glas seguirá en la cárcel del Encuentro

El juez Valverde escuchó las intervenciones antes de posponer el fallo para el día siguiente. El habeas corpus, un mecanismo constitucional para salvaguardar la libertad y la integridad física, este lo invocó la defensa de Glas. Ellos alegaron violaciones en su atención médica durante el encarcelamiento. El procedimiento se interrumpió temporalmente la mañana del 27 de diciembre, cuando los abogados del exvicepresidente intentaron detallar un informe médico elaborado por el doctor Alejandro Barreto.

Este documento describe un estado de “fragilidad clínica avanzada” en Glas, quien padece 18 enfermedades crónicas y requiere un esquema de polifarmacia extrema con 21 medicamentos diarios. Según el reporte, estos fármacos son administrados por personal policial en lugar de profesionales sanitarios. Aquello, según sus abogados, agrava su condición y justifica la solicitud de traslado a un centro hospitalario.

Verificación de evidencias en casos de habeas corpus

Los representantes del Estado objetaron la incorporación del informe médico, argumentando que no podía integrarse sin la presencia de técnicos del Ministerio de Salud Pública (MSP) para validar, contrastar o rebatir la información clínica. La entidad no había sido notificada previamente, lo que generó la suspensión y posterior reanudación de la audiencia. Esta objeción resalta las tensiones entre la defensa y las autoridades estatales en torno a la verificación de evidencias médicas en casos de habeas corpus.

Jorge Glas, quien ocupó la vicepresidencia de Ecuador entre 2013 y 2017 bajo el gobierno de Rafael Correa, ha estado detenido desde 2017. Sobre él pesan tres sentencias por casos de corrupción, incluyendo el escándalo Odebrecht. SuPor su situación se han presentado múltiples recursos legales, con énfasis en su salud deteriorada durante el confinamiento.

En 2024 lo detuvieron en la Embajada de México

Al exvicepresidente lo detuvieron en 2017 y desde entonces ha pasado por un largo proceso judicial, que incluyó dos liberaciones. Su última detención ocurrió el 5 de abril de 2024, durante la irrupción en la Embajada de México en Quito. Inicialmente recluido en la cárcel de máxima seguridad ‘La Roca’ en Guayaquil, en 2025 fue trasladado a la Cárcel del Encuentro en Santa Elena.

El fallo del juez Valverde mantiene en expectativa posibles apelaciones o nuevos recursos por parte de la defensa. Las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre el estado de salud de Glas ni sobre medidas inmediatas en el centro penitenciario. Este caso subraya desafíos en el sistema carcelario ecuatoriano, donde denuncias por atención médica insuficiente son recurrentes en procesos judiciales de alto perfil.