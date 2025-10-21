COMUNIDAD POR USD 1
Deportes
Fútbol Liga Pro A

El manabita Byron Palacios renueva con Universidad Católica; también lo hicieron otros tres jugadores

Palacios seguirá rugiendo con la camiseta de la 'Chatoleí'. El goleador extendió su contrato hasta 2026, consolidando el proyecto deportivo del club quiteño.
Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Universidad Católica aseguró la continuidad de su figura más determinante. El manabita Byron ‘El Tigre’ Palacios, firmó la renovación de su contrato hasta 2026 y continuará siendo el referente ofensivo del equipo de Diego Martínez.

El anuncio fue realizado con un emotivo video en redes sociales donde el delantero aparece junto a otros tres futbolistas que también extendieron su vínculo. Luis Cangá, Saendy Yánez y Marcos Sevillano completan la lista de renovaciones que consolidan el proyecto deportivo de la Chatoleí para la próxima temporada.

Palacios, de 28 años, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Con 18 goles en 41 partidos disputados durante 2025, se ha convertido en una pieza clave para que el conjunto camaratta mantenga sus aspiraciones en la LigaPro y en la Copa Ecuador. En el torneo local comparte el liderato de la tabla de artilleros con Claudio Spinelli y Daniel Valencia, con 17 tantos cada uno.

‘El Tigre’ Palacios es clave

El atacante es uno de los pilares del proyecto que busca devolver a Universidad Católica al protagonismo internacional. Su renovación no solo asegura goles, sino también liderazgo dentro del vestuario. “Me quedo en la nueva Chatoleí”, dice el futbolista en el video oficial del club, una frase que resume el espíritu de compromiso que impulsa la nueva etapa del equipo quiteño.

Por su parte, los jóvenes Saendy Yánez y Marcos Sevillano representan la apuesta por el talento formado en casa. Ambos dieron el salto desde San Antonio, el equipo filial que compite en la Serie B, y se ganaron un lugar en el primer plantel gracias a su rendimiento constante.

Más allá del presente, Byron Palacios también mira al futuro con ilusión. En declaraciones al diario Olé, confesó que sueña con vestir la camiseta de la Selección de Ecuador. “Uno siempre trabaja con ese sueño. Ojalá se dé, pero lo importante ahora es seguir marcando goles y ayudando al club”, expresó.

El Tigre no oculta su ambición de disputar el Mundial; es su gran objetivo. Mientras tanto, continúa enfocado en Universidad Católica, donde su olfato goleador y su constancia lo han convertido en una de las figuras más destacadas del fútbol ecuatoriano.

