COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Espectáculos
Plataformas

El mayor encuentro de streamers de TikTok Live se realizará en Manta

El LIVE MASTER INTERNACIONAL 2025 reunirá en un entorno frente al mar a los principales creadores de contenido de TikTok Live en Latinoamérica, con batallas, premiaciones y networking.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El encuentro más importante del año para la comunidad de TikTok Live, el LIVE MASTER INTERNACIONAL, se realizará en Manta
El encuentro más importante del año para la comunidad de TikTok Live, el LIVE MASTER INTERNACIONAL, se realizará en Manta
El encuentro más importante del año para la comunidad de TikTok Live, el LIVE MASTER INTERNACIONAL, se realizará en Manta
El encuentro más importante del año para la comunidad de TikTok Live, el LIVE MASTER INTERNACIONAL, se realizará en Manta

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

gmantuano@lamarea.ec

El LIVE MASTER INTERNACIONAL, organizado por la agencia Infernus, se celebrará del viernes 7 al domingo 9 de noviembre de 2025 en un destino costero de lujo. Este evento exclusivo reunirá a los mayores talentos de TikTok Live en Latinoamérica. El propósito es fortalecer la comunidad de creadores, fomentar el aprendizaje digital y celebrar la creatividad en directo.

El evento más esperado para streamers de TikTok Live

Considerado el encuentro más importante del año para la comunidad de TikTok Live, el LIVE MASTER INTERNACIONAL ofrecerá tres días de actividades. Estas estarán centradas en la formación, el entretenimiento y la conexión profesional.

El formato principal incluirá las reconocidas “Batallas del Año”, donde los participantes competirán en duelos en vivo organizados de manera aleatoria. Además, habrá capacitaciones, espacios de networking, shows en vivo y una gala de premiación para reconocer a los creadores más destacados de la región.

Una experiencia frente al mar

El evento se desarrollará en la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí.

Entre las actividades confirmadas destacan:

  • Cóctel de bienvenida y cena de apertura (viernes 7).
  • Alfombra roja, fotos oficiales y batallas en vivo (sábado 8).
  • Pool party con DJ y fiesta de premiación (sábado 8).
  • Desayuno buffet y despedida oficial (domingo 9).

El objetivo, según la organización, es potenciar la creatividad y fortalecer las redes de colaboración entre los principales creadores de TikTok Live del continente.

Experiencia para los asistentes

Los participantes disfrutarán de una agenda diseñada para equilibrar la formación profesional y el entretenimiento.
Las jornadas incluirán talleres sobre estrategias de crecimiento digitalmonetización en plataformas de streaminguso ético de redes sociales y gestión de marca personal.

Además, se realizarán actividades de integración, como dinámicas de co-creación y sesiones fotográficas profesionales, que buscan impulsar la visibilidad y proyección internacional de los talentos invitados.

Normativas y cobertura mediática

El acceso será exclusivo para invitados acreditados. Además, los participantes deberán autorizar el uso de su imagen para la difusión en medios de comunicación y redes oficiales del evento.

La agencia Infernus indicó que la prensa acreditada podrá realizar entrevistas únicamente sobre los proyectos digitales de los creadores. También podrán tratar sobre el evento LIVE MASTER INTERNACIONAL y la colaboración con TikTok, sin abordar temas personales.

Figuras confirmadas

Entre la lista de invitados constan personajes con más de 500.000 seguidores en TikTok, entre ellos creadores de México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina, reconocidos por su impacto en transmisiones en vivo y contenido original.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El mayor encuentro de streamers de TikTok Live se realizará en Manta

Jorge Guzmán aclara la situación salarial de los jugadores de Emelec y los señala de incumplir entrenamientos a pesar de acuerdo

Rusia exige respeto al derecho internacional en asuntos relacionados con Venezuela

El seco de pollo ecuatoriano enamora en MasterChef Celebrity Colombia: Carolina Sabino gana ‘cachete’ y entra al top 8

Bus de Trans Esmeraldas que tenía como destino la ciudad de Manta se incendió en medio del viaje

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El mayor encuentro de streamers de TikTok Live se realizará en Manta

Jorge Guzmán aclara la situación salarial de los jugadores de Emelec y los señala de incumplir entrenamientos a pesar de acuerdo

Rusia exige respeto al derecho internacional en asuntos relacionados con Venezuela

El seco de pollo ecuatoriano enamora en MasterChef Celebrity Colombia: Carolina Sabino gana ‘cachete’ y entra al top 8

Bus de Trans Esmeraldas que tenía como destino la ciudad de Manta se incendió en medio del viaje

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jorge Guzmán aclara la situación salarial de los jugadores de Emelec y los señala de incumplir entrenamientos a pesar de acuerdo

Rusia exige respeto al derecho internacional en asuntos relacionados con Venezuela

El seco de pollo ecuatoriano enamora en MasterChef Celebrity Colombia: Carolina Sabino gana ‘cachete’ y entra al top 8

Bus de Trans Esmeraldas que tenía como destino la ciudad de Manta se incendió en medio del viaje

Vinicius Rangel Costa, el ciclista brasileño que es confundido con el futbolista del Real Madrid

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO