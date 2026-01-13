Ecuador establece las vedas del cangrejo rojo y azul para el 2026 con fines de protección

El Ministerio de Producción ha oficializado los periodos de veda para el cangrejo rojo y azul en Ecuador durante 2026. Esta medida, anunciada recientemente, prohíbe la captura, transporte, procesamiento y comercialización de estas especies. Se lo hará en dos etapas específicas del año, con el objetivo de proteger su ciclo reproductivo y la muda de caparazón. Las restricciones se aplican en todo el territorio nacional y en aguas bajo jurisdicción ecuatoriana.

Lo que se busca con esta medida, cada año, es asegurar la sostenibilidad de los recursos marinos y el equilibrio ecológico. El primer periodo de veda, enfocado en la reproducción, se extenderá del 1 de febrero al 2 de marzo de 2026. Durante estas fechas, cualquier actividad relacionada con la extracción o manejo de cangrejos quedará estrictamente prohibida. Esta interrupción temporal permite que los crustáceos completen su proceso reproductivo sin interferencias.

Estas son las fechas de las vedas del cangrejo

Según el Ministerio, esta fase es crítica porque los cangrejos se reproducen en masas, contribuyendo a la biodiversidad de los manglares y estuarios costeros. Esos son los hábitats clave y se encuentran principalmente en provincias como Esmeraldas, Manabí y Guayas. El segundo periodo de veda abarca todo el mes de septiembre de 2026, del 1 al 30.

Esta restricción responde a la etapa de muda de caparazón, cuando los cangrejos son particularmente vulnerables a depredadores y al estrés ambiental. En este estado, su exoesqueleto se ablanda, aumentando el riesgo de mortalidad si son capturados. La prohibición busca minimizar impactos en la supervivencia de las especies, que son esenciales para el control de plagas en ecosistemas marinos.

Estas vedas no son nuevas en Ecuador; se implementan anualmente desde hace décadas para regular la pesca artesanal e industrial. El cangrejo rojo y azul representan un recurso económico vital para miles de familias en las zonas costeras. En esos lugares la pesca de cangrejos genera ingresos a través de la exportación y el consumo local.

Poblaciones de cangrejos se han reducido en un 20%

Datos del Ministerio indican que estas especies contribuyen significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) pesquero, con exportaciones que superan las 10 mil toneladas anuales. Sin embargo, las cifras exactas para 2025 aún no se han publicado. Sin embargo, la sobrepesca y el cambio climático han reducido las poblaciones en un 20% en la última década, según informes oficiales, lo que justifica medidas más estrictas.

Las autoridades han enfatizado que el incumplimiento de estas vedas conlleva sanciones severas. Las multas administrativas pueden oscilar entre 500 y 5 mil dólares, dependiendo de la gravedad. También incluye la confiscación de los ejemplares capturados, así como posibles suspensiones de licencias para pescadores y comerciantes.

Estándares internacionales de gestión pesquera

En operativos pasados, como los de 2025, se decomisaron más de 2 mil kilogramos de cangrejos ilegales en puertos como Manta y Esmeraldas. Para fomentar el cumplimiento, el Ministerio recomienda a los involucrados –pescadores, distribuidores y consumidores– consultar canales oficiales. Además, se promoverán campañas de educación ambiental en comunidades costeras para resaltar la importancia de la veda de cangrejos en Ecuador 2026.

Expertos en biología marina, consultados por el gobierno, destacan que estas vedas se alinean con estándares internacionales de gestión pesquera. Similares situaciones son aplicadas en países vecinos como Colombia y Perú. El enfoque en fechas y restricciones específicas asegura que la veda no paralice por completo la economía local, permitiendo la pesca en otros meses bajo regulaciones como tallas mínimas y cuotas por pescador.