Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador

El Ministerio de Salud anuncia el despliegue a nivel nacional de más de 5 mil profesionales como médicos, enfermeros, odontólogos y obstetras

Una masiva movilización de personal sanitario busca cerrar brechas de atención en Ecuador. Miles de especialistas inician sus labores enfocados en grupos prioritarios y comunidades lejanas.
El Ministerio de Salud anuncia el despliegue a nivel nacional de más de 5 mil profesionales como médicos, enfermeros, odontólogos y obstetras. (MSP)
Redacción ED.

Redacción ED.

El sistema público de atención médica ha oficializado el inicio del año de salud rural, un periodo comprendido entre enero y diciembre de 2026, con la incorporación masiva de nuevo talento humano. Según la planificación establecida por el Ministerio de Salud, un contingente de 5.313 profesionales se distribuirá a lo largo del territorio nacional para garantizar la prestación de servicios básicos. Esta estrategia busca llevar asistencia técnica y humana a las poblaciones que, por su ubicación geográfica, suelen tener dificultades para acceder a hospitales de segundo o tercer nivel, priorizando la prevención y el cuidado comunitario.

Dentro de este grupo de profesionales que se suman a la red estatal, el desglose por especialidades responde a las necesidades más urgentes de la población. Las cifras oficiales detallan la incorporación de 2.600 médicos y 1.631 enfermeros y enfermeras, quienes constituyen el grueso de esta fuerza laboral. A ellos se suman 880 odontólogos y 501 obstetras, completando el equipo multidisciplinario. El Ministerio de Salud ha enfatizado que la presencia de estos especialistas es vital para mantener la operatividad de los subcentros y dispensarios en los rincones más alejados del país.

El Ministerio de Salud dará prioridad a grupos vulnerables y atención integral

La misión encomendada a este nuevo personal va más allá de la consulta externa rutinaria; se centra en la atención integral de los sectores más sensibles de la sociedad. Los lineamientos técnicos del Ministerio de Salud establecen como prioridad el seguimiento a mujeres embarazadas, el control de niño sano, la atención geriátrica para adultos mayores y el soporte a personas con discapacidad. El objetivo es reducir los índices de morbilidad en estas poblaciones mediante un monitoreo constante y cercano en sus propias localidades.

El impacto de esta medida se proyecta en la mejora de los indicadores de salud pública a nivel nacional durante el año en curso. Al descentralizar el recurso humano, el Ministerio de Salud pretende descongestionar los hospitales generales ubicados en las capitales de provincia, resolviendo las patologías de menor complejidad en el primer nivel de atención. Esta logística permite que los recursos y medicamentos lleguen de manera más eficiente a quienes realmente lo requieren en la ruralidad.

El Ministerio de Salud mejoró las condiciones laborales de residentes

Para comprender el entorno en el que se desenvuelven muchos de estos profesionales, es necesario remitirse a las normativas de compensación y formación vigentes. El Ministerio de Salud ha venido trabajando en la implementación de la figura de Residente Asistencial, una gestión administrativa consolidada previamente mediante el Acuerdo Ministerial 00026-2025. Este documento legal, presentado en Latacunga, sentó las bases para estipular una asignación mensual de USD 1.412 para médicos residentes y USD 1.086 para enfermeras, montos que buscan dignificar la labor durante su etapa de especialización.

Esta estructura salarial no es un hecho aislado, sino parte de una política de Estado diseñada para eliminar las barreras financieras que históricamente frenaban la capacitación académica. El Ministerio de Salud dispone de estas asignaciones dentro de su presupuesto regular, asegurando la sostenibilidad de los pagos. La normativa establece que estos incentivos se mantienen durante todo el tiempo que dure la formación, lo cual representa un estímulo económico fundamental para que el personal no abandone sus estudios de posgrado.

Mecanismos de selección y compensación al Estado

El acceso a estas plazas y beneficios económicos se rige estrictamente por la meritocracia a través de concursos organizados por Instituciones de Educación Superior. El Ministerio de Salud prioriza las especialidades que el país necesita con mayor urgencia, y el número exacto de beneficiarios depende de las plazas asignadas en cada convocatoria. Este filtro asegura que el sistema público cuente con los perfiles más idóneos y mejor preparados para asumir la responsabilidad de cuidar la vida de los ciudadanos.

Como contraparte al financiamiento estatal de su formación y remuneración, existe el principio de devengación conocido como “uno por uno”. Esto implica que el profesional tiene la obligación de cumplir un período de compensación equivalente a los años de su formación académica. Con esta medida, el Ministerio de Salud busca asegurar el retorno de la inversión social, garantizando que el conocimiento adquirido se aplique dentro del país, fomentando así la permanencia del talento médico en el Ecuador.

 

