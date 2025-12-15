El Ministerio de Salud dispone uso de mascarilla en espacios cerrados de alta afluencia de personas en Ecuador

Ante la llegada de la temporada invernal y la circulación estacional de diversos patógenos, las autoridades sanitarias han emitido un comunicado oficial este 15 de diciembre de 2025 para reforzar las medidas de prevención. El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó que mantiene activos todos sus protocolos de vigilancia epidemiológica, con el objetivo de identificar oportunamente cualquier cambio inusual en las tendencias de contagio. En este contexto, una de las recomendaciones centrales para la ciudadanía es retomar el uso de mascarillas en Ecuador, especialmente como una herramienta de barrera efectiva para cortar las cadenas de transmisión en la comunidad.

La institución detalló que la vigilancia se realiza a través de una red sólida compuesta por 19 hospitales especializados, denominados “centinela”, distribuidos a escala nacional. Esta infraestructura permite el monitoreo constante de los virus respiratorios que afectan a la población. Aunque el virus de la Influenza A(H3N2) circula de manera habitual en el territorio, las autoridades están atentas a lo que ocurre en el hemisferio norte, donde se ha detectado una variante subclado K. El MSP aclaró que, hasta la fecha actual, no se han registrado casos de esta variante específica en el país, pero la precaución sigue siendo la norma, motivando el consejo sobre el uso de mascarillas en Ecuador en situaciones de riesgo.

MSP dispone uso de mascarillas en Ecuador para evitar contagios

Para garantizar un diagnóstico preciso, el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) opera activamente como Laboratorio de Referencia Nacional. Mediante pruebas moleculares de PCR en tiempo real y procesos de secuenciación genómica, la entidad tiene la capacidad técnica para detectar distintos virus y sus variantes. Estas acciones de monitoreo científico son el respaldo técnico que permite al Gobierno emitir directrices claras, como la importancia de la higiene y la utilización de mascarillas en Ecuador cuando las circunstancias lo ameriten.

Dentro de las recomendaciones oficiales para reducir el impacto de la circulación viral, el MSP ha sido enfático en cuatro puntos clave. Primero, la vacunación de los grupos prioritarios; y segundo, el uso de mascarilla si la persona presenta síntomas gripales para proteger a su entorno, o si se encuentra en espacios cerrados con alta afluencia. Estas medidas se complementan con el lavado constante de manos y el uso de alcohol gel para la desinfección de superficies de uso común.

Campaña de vacunación en curso

Finalmente, la estrategia de inmunización juega un rol crucial. La Campaña Nacional de Vacunación contra la influenza, que cubre las cepas A(H1N1) y A(H3N2), se extenderá hasta marzo de 2026. El Estado ha dispuesto un stock de 4.5 millones de dosis gratuitas destinadas a salvar vidas, enfocándose en niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. La combinación de la vacuna y el uso responsable de mascarillas en Ecuador constituye la principal defensa de la ciudadanía frente a las enfermedades respiratorias estacionales.