Salud

Ministerio de Salud e IESS amplían 30 días la emergencia para cerrar compras de medicamentos e insumos

El IESS informó que la ampliación permitirá culminar la adquisición de medicamentos para enfermedades huérfanas y de alto costo.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Seguro Social anunciaron la ampliación por 30 días de la declaratoria de emergencia para la adquisición de medicamentos
A lo largo de las últimas semanas se ha distribuido medicina en varios hospitales del Seguro en el país.
A lo largo de las últimas semanas se ha distribuido medicina en varios hospitales del Seguro en el país.
A lo largo de las últimas semanas se ha distribuido medicina en varios hospitales del Seguro en el país.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Seguro Social anunciaron la ampliación por 30 días de la declaratoria de emergencia para la adquisición de medicamentos e insumos médicos.  Esto se hizo con el propósito de garantizar el abastecimiento nacional y concluir los procesos de contratación ya iniciados. La extensión rige hasta el 29 de diciembre de 2025 en el caso del MSP, y hasta el 25 de diciembre para el IESS.

Esta medida no autoriza nuevas contrataciones. Lo que permite, es cerrar de forma ordenada los procedimientos derivados de la emergencia. Según un comunicado conjunto, durante este período adicional se verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los productos. También se avanzará en la ejecución contractual y se revisarán los actos previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Red pública integral de salud en el Ecuador

Las entidades enfatizaron que la entrega y distribución de medicamentos y dispositivos médicos a hospitales y centros de salud públicos continuará realizándose a escala nacional. Se hará  sin interrupciones mientras se completan los procesos administrativos. La declaratoria de emergencia en el sector salud fue activada meses atrás.

Se lo hizo ante el riesgo inminente de desabastecimiento crítico de fármacos esenciales, insumos y dispositivos en la red pública integral de salud. Esto incluye tanto al MSP como al IESS, el Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL) y el de las Fuerzas Armadas (ISSFA). El anuncio se produce en medio de recientes cambios en la dirección de ambas instituciones ordenados por el Presidente Daniel Noboa.

La vicepresidenta a cargo del Ministerio de Salud

La vicepresidenta de la República, María José Pinto, asumió de manera temporal la titularidad del Ministerio de Salud Pública. Por otra parte, a Bernardo Cordovez lo designaron como nuevo presidente del Consejo Directivo del IESS en reemplazo de Edgar Lama. Estos movimientos responden a la necesidad de imprimir mayor celeridad a la solución de la crisis de abastecimiento que ha afectado especialmente a hospitales de alta complejidad.

Quienes también se han visto afectados son los pacientes con enfermedades catastróficas, crónicas y raras. Hasta la fecha, el MSP ha reportado que, gracias a los procesos de emergencia, se han adjudicado contratos por más de 180 millones de dólares. Dichos montos han servido para la compra de medicamentos e insumos, aunque persisten retrasos en algunos ítems críticos como soluciones de diálisis, oncológicos y material de osteosíntesis.

Por su parte, el IESS informó que la ampliación permitirá culminar la adquisición de medicamentos para enfermedades huérfanas y de alto costo. De esa manera se garantizará la continuidad del tratamiento de más de 300 mil afiliados que requieren fármacos de dispensación permanente. Ambas instituciones reiteraron su compromiso de transparentar los procesos y publicar los avances semanales en sus portales institucionales.

