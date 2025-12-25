COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol

El Nacional cumple con salarios de diciembre y busca recuperar estabilidad financiera

En un año marcado por el descenso administrativo y una severa crisis económica, El Nacional anunció el pago del sueldo correspondiente a diciembre, una señal de alivio para su plantilla y empleados.
3 minutos de lectura
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Nacional cerró el 2025 como uno de los periodos más difíciles de su historia reciente. El club pasó de celebrar la obtención de la Copa Ecuador y disputar la Copa Libertadores a perder la categoría por deudas acumuladas con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Un desenlace que golpeó con fuerza su estabilidad deportiva e institucional.

El descenso vía escritorio ya es irreversible y obligará al Bi-Tri a competir en la Segunda División durante la próxima temporada. Sin embargo, la nueva dirigencia intenta dejar atrás el desorden administrativo que marcó gran parte del año y enfocar sus esfuerzos en sanear las finanzas para construir un proyecto que le permita regresar a la Serie A en el menor tiempo posible.

Tras la salida de Marco Pazos y la llegada del general Ricardo Cajas a la presidencia, El Nacional definió como prioridad el pago de obligaciones pendientes. En ese contexto, la institución alcanzó un acuerdo con la empresa NEF Naniccheandia Financial S.L., de origen español y domiciliada en Ecuador, especializada en la gestión administrativa de negocios.

El Nacional y un gesto de Navidad

Gracias a ese respaldo, el club anunció este jueves 25 de diciembre el pago de la nómina correspondiente al mes de diciembre de 2025. El desembolso beneficia al plantel profesional, al cuerpo técnico y al personal administrativo El Nacional, que durante la temporada sufrieron reiterados atrasos salariales.

A lo largo del año, la falta de pagos provocó varios conflictos internos. En más de una ocasión, los futbolistas decidieron suspender los entrenamientos como medida de presión, evidenciando la gravedad de la crisis económica que atravesaba la institución.

En su comunicado oficial, El Nacional detalló que ya se ejecutaron las transferencias bancarias. Según el texto, los valores se reflejarán en las cuentas de los beneficiarios dentro de las próximas 24 horas. El plazo va de acuerdo con los tiempos establecidos por cada entidad financiera.

Anhelan cambios para el 2026

La dirigencia sostuvo que este cumplimiento ratifica el compromiso asumido con la estabilidad institucional, el respeto a quienes forman parte del club y la construcción de un proyecto serio y sostenible. Esto pese al complejo escenario deportivo que afrontará en la próxima campaña.

Finalmente, El Nacional agradeció el respaldo permanente de su hinchada y aseguró que continuará informando con transparencia cada avance del proceso de reestructuración. El pago del sueldo de diciembre no resuelve todos los problemas, evidentemente. Sin embargo, representa un primer paso para recuperar credibilidad y comenzar a salir de una de las crisis más profundas de su historia.

