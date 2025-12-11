El Nacional jugará en la Serie B en 2026 tras resolución del Tribunal de Apelaciones de la FEF

El Tribunal de Apelaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) resolvió este 10 de diciembre de 2025 ratificar la sanción de pérdida de seis puntos al Club Deportivo El Nacional, confirmando su descenso administrativo a la Serie B de la LigaPro para la temporada 2026. La decisión, anunciada por el propio club en su cuenta de la red social X, pone fin a días de rumores e incertidumbre, derivada de una crisis económica institucional con deudas acumuladas al plantel y incumplimientos en acuerdos de pago. Este fallo, emitido tras una audiencia que inició alrededor de las 18h00 en Quito, se basa en tres sanciones por deudas –el máximo permitido–, y afecta directamente la posición del equipo en la tabla de la LigaPro.

El club militar detalló en su comunicado que “tras la revisión de la información y argumentos presentados en la audiencia, el Tribunal decidió mantener la sanción inicialmente establecida al no poder corroborar toda la información”, dentro del expediente No. 19-2025-TA. Como consecuencia, El Nacional pierde la categoría, y sus dos partidos restantes en el segundo hexagonal –frente a Emelec y Delfín– se registrarán como perdidos por 3-0. El equipo expresó que respetará la resolución. Sin embargo, se enfocará en una reestructuración dirigencial, financiera y en la planificación deportiva e institucional para la próxima temporada en Serie B.

Comunicado oficial pic.twitter.com/7xtH30LYjM — Club Deportivo El Nacional (@elnacionalec) December 11, 2025

Antecedentes de las sanciones y apelación

La apelación rechazada se centraba en la segunda sanción impuesta por la FEF. Marco Pazos, presidente de El Nacional, indicó previo a la audiencia que se habían pagado los montos pendientes hasta cierta fecha. Aunque la documentación tardó en llegar y se enviaron justificativos. Sin embargo, el tribunal no validó estos elementos, manteniendo las penalizaciones por incumplimientos económicos con acreedores.

La tercera sanción se activó el 28 de noviembre de 2025, cuando el club no cumplió con el pago de 50 mil dólares establecido como límite. Pazos reveló a medios como EL COMERCIO que esperaban un abono por el préstamo del jugador Jhoel Maya al FC Kryvbas Kryvyi Rih de Ucrania. Sin embargo, no llegó a tiempo, impidiendo saldar la deuda. Esta situación forma parte de una crisis más amplia, donde el club requiere una inyección económica mensual de alrededor de 250 mil dólares solo para cubrir valores pendientes, según estimaciones del dirigente.

Implicaciones en la ligapro y opciones restantes

Con el descenso confirmado, El Nacional regresa a la Serie B, categoría de la que salió en 2022 tras descender en 2020. Este movimiento administrativo reconfigura los descensos en la LigaPro. Es decir, Técnico Universitario, que había perdido su cupo al ser tercero en el cuadrangular por la permanencia, podría salvar la categoría inesperadamente.

Diego Castro, director regional de la LigaPro, explicó el 1 de diciembre que, de confirmarse la sanción, El Nacional se ubicaría en el último lugar de la tabla. Con ello, deja a Vinotinto como penúltimo y permitiendo que el Rodillo Rojo quede fuera de la zona roja, informó el portal Primicias.

Otra posibilidad en discusión es el ascenso de 9 de Octubre a la Serie A, aunque depende de confirmaciones oficiales de la FEF. Mientras tanto, El Nacional continúa en competencia para cerrar la temporada 2025, con su próximo partido ante Aucas. Seguido de los encuentros ya perdidos por default contra Emelec y Delfín.

Recursos finales y contexto histórico

Como último recurso para revertir el descenso, el club podría apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), la instancia internacional final para conflictos deportivos. No obstante, el experto en derecho deportivo Geovanny Cárdenas advierte que sería complejo defenderse. Esto, debido a la confirmación de incumplimiento en los plazos de pago estipulados por la FEF.