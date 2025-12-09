Niño de 3 años se convierte en el jugador más joven de ajedrez y rompe un récord mundial

El niño indio Sarwagya Singh, de tres años y siete meses de edad se convirtió en el jugador más joven de la historia en obtener un ranking de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). El menor logró el registro la semana anterior en la India, superando el récord previo establecido en 2023. Se trataba del récord del niño Anish Sarkar, quien alcanzó la marca a los tres años, ocho meses y 19 días.

El hito de Sarwagya despertó atención global por tratarse de uno de los avances más tempranos documentados en ajedrez competitivo. Se completó el logro tras completar las partidas requeridas en torneos oficiales y sumar los puntos necesarios para aparecer en la lista de la FIDE. El organismo es el encargado de regular las competiciones y clasificaciones de este deporte a escala mundial.

Se trata del niño prodigio en el ajedrez

Su ingreso al ranking confirma que cumple con las normas establecidas para el registro de jugadores. En ella se incluye participación verificada, resultados válidos y supervisión arbitral. El caso ha generado interés dentro y fuera de la India por la temprana edad del niño. También por el proceso de formación que permitió alcanzar este resultado. Su entrenador, Nitin Chourasia, explicó en declaraciones a The Times que los primeros días de entrenamiento fueron complejos debido a la corta edad del menor.

“Al principio, cuando venía a mi casa para entrenar, lloraba. Decía: ‘Quiero ir con mamá y papá’. Pero después de un mes, se tranquilizó y ahora no le interesa nada más que el ajedrez: ni los dibujos animados, ni el móvil, ni la televisión”, señaló. Chourasia indicó que la disciplina del niño y la constancia en las sesiones de práctica fueron determinantes. Añadió que, pese a su corta edad, demuestra capacidad para concentrarse durante los encuentros y seguir las normas del juego.

Crecimiento significativo en la última década en India

La Federación Asiática de Ajedrez también destacó el logro. Bharat Singh Chauhan, vicepresidente de la entidad, expresó que se encuentra “gratamente sorprendido por estos niños prodigio” y afirmó que el entorno familiar desempeña un papel clave en estos casos. “Creo que les ayuda tener tantas oportunidades de jugar con sus padres, abuelos y hermanos”, indicó al referirse a las condiciones que favorecen el aprendizaje temprano del ajedrez.

El avance de Sarwagya en el ajedrez se suma a una creciente tendencia de niños que comienzan a competir a edades cada vez más tempranas. Esto se ha dado especialmente en países con una cultura de ajedrez consolidada. En India, el deporte ha experimentado un crecimiento significativo en la última década, impulsado por programas escolares y académicas que promueven la participación infantil.

La obtención del ranking FIDE no implica una posición alta en la clasificación mundial, pero marca el inicio de una trayectoria competitiva que podría extenderse por años. Para expertos y entrenadores, este tipo de logros tempranos son un indicador del potencial futuro. Esto, siempre y cuando se combine el talento con un entorno equilibrado que permita al niño desarrollarse sin presiones excesivas.