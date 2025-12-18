COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Latinoamérica

El padre del precandidato Uribe Turbay señala a Gustavo Petro como “responsable político” de su crimen

Miguel Uribe Londoño señaló a Gustavo Petro de ser el "responsable político" del magnicidio de su hijo, Miguel Uribe Turbay.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Miguel Uribe Turbay estaba en precampaña por la presidencia de Colombia cuando fue asesinado.
Miguel Uribe Turbay estaba en precampaña por la presidencia de Colombia cuando fue asesinado.
Miguel Uribe Turbay estaba en precampaña por la presidencia de Colombia cuando fue asesinado.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, acusó al presidente colombiano, Gustavo Petro, de ser el “responsable político” de su asesinato.

Sus señalamientos se dan después de que el mandatario se refiriera a las críticas de este hacia Centro Democrático y cómo sus compañeras de partido “hostigaron” al fallecido político.

“Responsable político” del magnicidio de Miguel Uribe

“Señor Petro, no hay ninguna duda que usted es el responsable político del magnicidio de mi hijo Miguel. No desvíe la atención confundiendo lo que aquí dije”, escribió Uribe Londoño en X, respondiendo a un mensaje del mandatario.

Petro publicó en X un extracto de una entrevista a Uribe Londoño, en la que cuenta cómo “parte del hostigamiento” que sufrió su hijo de otras tres precandidatas del partido “le llevó a la muerte”, ya que le obligaron a hacer campaña en las calles, donde fue asesinado el pasado 7 de junio. “Mucho tiempo duraron diciendo que el responsable del crimen del senador Uribe Turbay era yo, y resulta que su padre ahora acusa a otras personas ajenas a mi Gobierno. Es la Fiscalía la responsable de clarificar y acusar”, escribió Petro.

Uribe Londoño sostuvo que estas presiones se produjeron porque su hijo “les iba ganando” al resto de precandidatos. “Lo obligaron en el partido a que hiciera calle, política en la calle”, dijo en esa entrevista a Telemundo 51. Además, allí valoró como “injusta” su salida del partido tras descartarse su candidatura presidencial.

Las personas señaladas de presionar a su hijo fueron las entonces precandidatas María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia, la elegida finalmente por Centro Democrático para presentarse a las elecciones de 2026.

Un ataque sicario que causó conmoción

El fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, confirmado el pasado 11 de agosto, marcó uno de los episodios más oscuros de la política colombiana reciente. El líder del Centro Democrático murió en la Fundación Santa Fe de Bogotá, tras dos meses de su atentado sicario.

El ataque se produjo en el barrio Modelia, al occidente de la capital, mientras el precandidato presidencial cumplía una agenda proselitista. Un menor de edad le disparó, impactándolo en la cabeza. Pese a las intervenciones quirúrgicas y una leve mejoría inicial, las complicaciones neurológicas resultaron irreversibles.

Su muerte generó una ola de indignación nacional. El proceso judicial por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay ha avanzado con seis capturas confirmadas y las primeras sentencias contra los autores materiales y logísticos, incluido el sicario menor de edad.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Donald Trump afirma que no necesita aval del Congreso para acciones militares en Venezuela

Rafael Correa responde a The New York Times sobre la Base de Manta y el narcotráfico en Ecuador

Jombriel entra en la lista musical del año de Barack Obama con su “Vitamina”

El Consulado del Ecuador en Nueva York celebró el Día Internacional del Migrante junto a ecuatorianos

Luto en Ecuador: Fallece el expresidente Rodrigo Borja Cevallos a los 90 años

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Donald Trump afirma que no necesita aval del Congreso para acciones militares en Venezuela

Rafael Correa responde a The New York Times sobre la Base de Manta y el narcotráfico en Ecuador

Jombriel entra en la lista musical del año de Barack Obama con su “Vitamina”

El Consulado del Ecuador en Nueva York celebró el Día Internacional del Migrante junto a ecuatorianos

Luto en Ecuador: Fallece el expresidente Rodrigo Borja Cevallos a los 90 años

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Donald Trump afirma que no necesita aval del Congreso para acciones militares en Venezuela

Rafael Correa responde a The New York Times sobre la Base de Manta y el narcotráfico en Ecuador

Jombriel entra en la lista musical del año de Barack Obama con su “Vitamina”

El Consulado del Ecuador en Nueva York celebró el Día Internacional del Migrante junto a ecuatorianos

Luto en Ecuador: Fallece el expresidente Rodrigo Borja Cevallos a los 90 años

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO