El papa León XIV le revela a la cantante Laura Pausini que es su fan desde 1993

El papa León XIV le confesó a la cantante italiana Laura Pausini ser su fanático desde su victoria en el Festival de Sanremo de 1993. Lo hizo durante un ameno encuentro desarrollado el reciente miércoles en el Aula Pablo VI del Vaticano, previo a su tradicional audiencia general.

La reunión, organizada por Billboard Italia, incluyó la entrega de un premio a Pausini y un obsequio musical único al pontífice.

El encuentro de Laura Pausini y el papa León

Pausini, vestida completamente de negro conforme al protocolo vaticano, hizo entrega de la única copia de su tema inédito ‘Fratello sole, Sorella luna’ (Hermano sol, hermana luna), en el que interpreta una parte del ‘Cantico de las criaturas’ de San Francisco de Asís.

El papa, visiblemente complacido, respondió con calidez: “Soy admirador suyo desde San Remo. Mi secretario (el sacerdote peruano Edgard Rimaycuna) es su mayor fan en Latinoamérica”, bromeó, refiriéndose al debut de Pausini hace más de tres décadas.

La artista, emocionada, contestó en español –idioma que domina por sus giras en América Latina– y recordó esa primera actuación a los 18 años. “Me siento muy afortunada, todo esto me pone un poco nerviosa”, admitió entre sonrisas, según imágenes difundidas por Vatican News.

Premio y reconocimiento de Billboard

Durante la cita, Billboard Italia reconoció a Laura Pausini con el ‘Global Icon Award of Billboard Women in Music’, por su “talento y compromiso para inspirar y unir a generaciones de todo el mundo”.

Además, la revista entregó al líder de la Iglesia Católica una placa simbólica del programa ‘Billboard Women in Music’, enfatizando la relevancia de amplificar las voces femeninas en la industria musical.

En sus redes sociales, la cantante se expresó tras vivir el especial momento. “Hoy tuve un día surrealista y extraordinario y me siento profundamente honrada de haber recibido el ‘Global Icon Award of Billboard Women in Music’ en presencia del Santo Padre Papa León XIV. Fue un momento y un encuentro que recordaré por siempre”, expresó.

El evento subraya la intersección entre fe y cultura, con el Vaticano recibiendo recurrentemente a figuras artísticas para diálogos sobre valores compartidos.

Pausini, con más de 30 años de carrera, ha vendido millones de discos y ganado premios como tres Grammys, consolidándose como ícono global desde su triunfo en Sanremo con “La solitudine”.

Laura Pausini y el papa León, unidos por la fe y la música

Laura Pausini, nacida en 1974 en Solarolo, Italia, irrumpió en la escena musical con Sanremo a los 18 años, marcando el inicio de una carrera que abarca 11 álbumes de estudio y giras mundiales. Su conexión con Latinoamérica, forjada en presentaciones tempranas, ha influido en su dominio del español y colaboraciones con artistas regionales.

El papa León XIV, elegido en mayo pasado, ha promovido encuentros con celebridades para fomentar el diálogo intercultural, similar a audiencias previas con músicos como Andrea Bocelli. Con una larga trayectoria sacerdotal en América Latina, el pontífice ha demostrado su cercanía al continente y el arte musical en español.

Ambos viven la música y la fe con gran pasión, por lo que su encuentro fue cercano y amistoso.