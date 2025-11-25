El postre que todos piden en Navidad: así se hace el brazo gitano original en casa

El brazo gitano, conocido también como brazo de reina, es un postre de origen español del siglo XIX. Su verdadero precursor fue el ‘pionono’, creado hacia 1897 por el pastelero Ceferino Isla en Santa Fe (Granada) en homenaje al Papa Pío IX (‘Pío nono’ → pionono).

Este pequeño bizcocho borracho con crema se popularizó rápidamente. Años después, la técnica de enrollar un plancha de bizcocho genovés (plan de Génova) con relleno se extendió por toda España. En Cataluña y Valencia se le llamó “braç de gitano” (brazo de gitano), posiblemente por la forma cilíndrica que recordaba la postura del brazo de los gitanos al bailar.

Ingredientes del brazo gitano

La siguiente receta de brazo gitano rinde de ocho a diez porciones. Los ingredientes que necesitas son los siguientes:

El Bizcocho:

4 huevos grandes.

120 gramos de azúcar (aproximadamente $1/2$ taza).

120 gramos de harina de trigo (aproximadamente 1 taza).

1 cucharadita de extracto de vainillaUna pizca de sal.

Relleno clásico:

500 ml de crema de leche o nata para montar (mínimo 35% de grasa).

Azúcar glas al gusto (unos 80-100 gramos)

Decoración:

Azúcar glas para espolvorear.

Frutas frescas.

Virutas de chocolate.

Coco rallado.

Paso a paso para el éxito

La esponjosidad y la capacidad de enrollarse del bizcocho son cruciales. Como primer paso, en un bol grande, bate los huevos con el azúcar y la vainilla. Es fundamental batir hasta que la mezcla triplique su volumen y se aclare a un color amarillo pálido (punto de letra). Este aire incorporado es lo que da la esponjosidad.

Luego tamiza la harina y la pizca de sal. Incorpórala a la mezcla de huevos con movimientos suaves y envolventes usando una espátula. Este paso debe ser rápido para no perder el aire.

Vierte la masa en una bandeja de horno forrada con papel de hornear. Extiéndela uniformemente. Hornea en un horno precalentado a 180 grados durante solo 8 a 10 minutos. El bizcocho debe estar ligeramente dorado y elástico al tacto.

El momento más delicado es el enrollado, ya que debes evitar que el bizcocho se rompa. Así que, inmediatamente después de sacarlo del horno, dale la vuelta sobre un paño de cocina limpio y ligeramente húmedo o sobre otra hoja de papel de hornear espolvoreada con azúcar glas. Luego, retira con cuidado el papel de hornear que estaba pegado al bizcocho. Mientras aún está caliente, enrolla el bizcocho junto con el paño o el papel de base (no lo enrolles solo).

Deja que el rollo se enfríe completamente de esta manera. Esto “educa” la masa a mantener la forma, facilitando el relleno posterior.

Para el relleno, monta la nata o crema muy fría con el azúcar glas hasta obtener picos firmes. Una vez frío, desenrolla el bizcocho con cuidado. Extiende una capa uniforme del relleno elegido (nata, crema pastelera, o mermelada) dejando un pequeño borde sin relleno.

Después, vuelve a enrollar el bizcocho, esta vez sin el paño. Aprieta suavemente para compactar la forma.

Decoración y preparación

Cuando hayas terminado de enrollar tu brazo gitano, colócalo en una bandeja. Cubre la superficie con una capa fina de nata o espolvorea generosamente con azúcar glas. Refrigera por al menos una hora para que tome firmeza antes de servir.

En este paso puede usar tu creatividad y variar los ingredientes, así le darás versatilidad. Puedes usar fresas, chocolate derretido y más.