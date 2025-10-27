COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Mundo
África

El presidente de Camerún gana elecciones para octavo mandato; es el líder no monárquico con más tiempo en el poder

Paul Biya es el líder político, no monárquico, con más años al frente de un país. Además, es el más longevo, con 92 años de edad.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El presidente de Camerún, Paul Biya. (Foto: Archivo EuropaPress)
El presidente de Camerún, Paul Biya. (Foto: Archivo EuropaPress)
El presidente de Camerún, Paul Biya. (Foto: Archivo EuropaPress)

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

gabyyaneza@gmail.com

El presidente de Camerún, Paul Biya, obtuvo un octavo mandato al frente del país africano en las elecciones celebradas el 12 de octubre, según los resultados definitivos anunciados este lunes por el Tribunal Constitucional, después de que el opositor Issa Tchiroma Bakry se adjudicó el triunfo en varias ocasiones.

Liderará Camerún por siete años más

El organismo indicó que Biya, de 92 años y el jefe de Estado de más edad del mundo, se hizo con el 53,66 por ciento de los votos, por delante del 35,19 por ciento obtenido por Tchiroma Bakary, y el de 3,41 por ciento Cabral Libii. Por detrás quedan Bello Bouba, con el 2,45 por ciento de los apoyos; Taimano Ndam Njoya, con el 1,66 por ciento; Joshua Osih, con el 1,21 por ciento; y otros seis candidatos, todos ellos por debajo del uno por ciento.

«Por ello, queda proclamado como presidente electo de la República, tras obtener la mayoría de los votos, el candidato Paul Biya», manifestó el presidente del Constitucional, Clement Atangana. Su anuncio estuvo seguido por aplausos entre los presentes, según la retransmisión de la sesión por parte de la cadena de televisión estatal CRTV en su cuenta en la red social Facebook.

De acuerdo a las leyes de ese país, el presidente ejercerá su mandato durante 7 años, pudiendo ser reelegido sin límite de mandatos.

El presidente más longevo del mundo

Paul Biya, nacido el 13 de febrero de 1933, es un político beti que preside Camerún desde el 6 de noviembre de 1982.  Esto, tras la renuncia de Ahmadou Ahidjo, bajo quien fue primer ministro de 1975 a 1982.

Con 92 años en 2025, es el líder no monárquico más longevo del mundo, superando los 43 años en el poder.

Ascendió como Secretario General de la Presidencia en 1968, consolidando su influencia en el régimen de un solo partido de la Unión Nacional Camerunesa (UNC). En 1983-1984, sofocó un intento de golpe que eliminó rivales clave, fortaleciendo su control. Introdujo reformas en los años 80 y, bajo presión, legalizó el multipartidismo en 1990, transformando la UNC en el Movimiento Democrático del Pueblo de Camerún (RDPC).

Ha sido reelegido en 1984, 1988, 1992, 1997, 2004, 2011, 2018 y 2025. Su régimen autoritario enfrenta desafíos como el conflicto separatista anglófono desde 2016, estancamiento económico pese a recursos en petróleo y cacao, y acusaciones de violaciones a derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias.

Biya mantiene un perfil bajo, con frecuentes ausencias públicas.

Otros líderes con largos periodos en el poder

Según los listados de gobernantes no monárquicos con mandatos más largos, detrás de Paul Biya están:

  • Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (Guinea Ecuatorial): En el poder desde 1979.
  • Fidel Castro (Cuba): Ejerció el poder desde 1959 hasta 2008. Falleció en 2016.
  • Alí Jamenei (Irán): Inicialmente como Presidente y luego como Líder Supremo, ha estado en el poder desde 1981.
  • Yoweri Museveni (Uganda): En el poder desde 1986.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Documental muestra la realidad de Edgardo Bauza, extécnico de Liga de Quito, al padecer una enfermedad neurodegenerativa

Cometa 3I Atlas despierta alerta. Científicos investigan posible origen extraterrestre

Ecuador recibe a Colombia en el Rodrigo Paz Delgado por la Liga de Naciones Femenina

Armada del Ecuador incautó ocho bultos con armas de fuego en altamar, cerca de Galápagos

Usuarios de X deben volver a inscribir su clave ante el retiro del dominio twitter.com

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Documental muestra la realidad de Edgardo Bauza, extécnico de Liga de Quito, al padecer una enfermedad neurodegenerativa

Cometa 3I Atlas despierta alerta. Científicos investigan posible origen extraterrestre

Ecuador recibe a Colombia en el Rodrigo Paz Delgado por la Liga de Naciones Femenina

Armada del Ecuador incautó ocho bultos con armas de fuego en altamar, cerca de Galápagos

Usuarios de X deben volver a inscribir su clave ante el retiro del dominio twitter.com

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Documental muestra la realidad de Edgardo Bauza, extécnico de Liga de Quito, al padecer una enfermedad neurodegenerativa

Cometa 3I Atlas despierta alerta. Científicos investigan posible origen extraterrestre

Ecuador recibe a Colombia en el Rodrigo Paz Delgado por la Liga de Naciones Femenina

Armada del Ecuador incautó ocho bultos con armas de fuego en altamar, cerca de Galápagos

Usuarios de X deben volver a inscribir su clave ante el retiro del dominio twitter.com

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO