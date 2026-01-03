El presidente estadounidense Donald Trump publica la primera foto de Nicolás Maduro como detenido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió la primera foto de Nicolás Maduro en calidad de detenido.

La imagen fue difundida por el mandatario a través de su red Truth Social. “Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”, escribió Trump.

La primera foto de Nicolás Maduro

En la imagen se ve a Maduro, presidente de Venezuela, a bordo de un buque, con los ojos vendados y una botella de agua en sus manos. Además, tiene audífonos para el ruido.

A través de la misma red social, Trump confirmó previamente que Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encontraban a bordo de un buque militar estadounidense con destino a Nueva York, donde enfrentarían cargos judiciales en tribunales federales.

La declaración ocurrió durante una entrevista telefónica en vivo con Fox News, en un contexto de alta tensión regional y reportes de explosiones en Caracas que generaron alarma dentro y fuera de Venezuela.

Trump confirma que no hay bajas

Según el mandatario, la captura se produjo en una casa de seguridad en territorio venezolano, donde Maduro se encontraba junto a Flores. Trump sostuvo que sus fuerzas actuaron con precisión y coordinación.

El presidente remarcó que no se registraron bajas entre los militares estadounidenses, aunque reconoció que un helicóptero recibió impactos y regresó a su base sin consecuencias mayores. Trump felicitó públicamente a las Fuerzas Armadas de su país y dijo que la misión exigió paciencia y determinación.

La confirmación oficial llegó tras horas de incertidumbre en Venezuela, donde diversos reportes ciudadanos describieron detonaciones y movimientos irregulares en la capital, sin pronunciamientos inmediatos del Ejecutivo.

¿Qué pasará tras la captura de Nicolás Maduro?

Fuentes del Departamento de Estado señalan que la Casa Blanca busca una transición ordenada, con respaldo a sectores de la oposición. Entre los nombres que circulan figura el de María Corina Machado, apoyada previamente por Estados Unidos.

Analistas consideran que la captura de Maduro abre un periodo de alta incertidumbre. También ven oportunidades para reformas políticas y económicas, si se evita una confrontación prolongada.

La legislación venezolana, específicamente en su Artículo 233, establece los protocolos ante la “falta absoluta” del presidente. Al ser Maduro capturado y trasladado a un tercer país para ser juzgado, se configura un escenario de ausencia permanente.