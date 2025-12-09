El PSG de Willian Pacho visita por Champions League a un Athletic Club que va en alza de nivel

El Athletic Club afronta este miércoles un desafío que puede marcar su temporada. San Mamés vuelve a encenderse para recibir al Paris Saint-Germain (PSG), vigente campeón de Europa y aspirante natural al título. El equipo de Ernesto Valverde llega a la cita convencido de que su resurgir no fue un espejismo y de que el triunfo ante el Atlético de Madrid le devolvió la fiabilidad perdida en semanas recientes.

La Catedral vive días de alta tensión futbolística. Tres partidos grandes en apenas ocho días han puesto a prueba la resistencia emocional de un plantel que necesitaba reencontrarse con su mejor versión. La victoria del sábado, ajustada pero convincente, fortaleció la confianza del grupo y recompuso la conexión con una afición que exigía una reacción inmediata.

El equipo encontró de nuevo su identidad. Lo hizo con una presión intensa, un ritmo agresivo y actuaciones de alto nivel de sus futbolistas más influyentes. Nico Williams exhibió una versión eléctrica. Sancet regresó con criterio y Berenguer aportó desequilibrio en momentos clave. Además, Unai Simón firmó su tercera portería a cero en cuatro partidos del Athletic, un registro que sostiene el optimismo en torno al duelo europeo.

Athletic no se amilana ante PSG

Pero la Champions no concede margen. El Athletic suma solo cuatro puntos en cinco jornadas. Está obligado a puntuar para no complicar sus opciones de acceder a los ‘playoffs’. El desafío crece porque enfrente aparece un PSG que llega en racha, tras golear al Stade Rennais y consolidarse como uno de los equipos más regulares de esta fase.

El conjunto rojiblanco, sin embargo, carga con un problema serio en defensa. Valverde solo dispone de un central natural: Dani Vivian. Las ausencias de Aitor Paredes y Aymeric Laporte obligan a improvisar. Yuri Berchiche o Iñigo Lekue podrían actuar en el eje o, incluso, el técnico podría recurrir a Jon de Luis, defensor del filial que ya conoce las dinámicas del primer equipo. La decisión se tomará a pocas horas del partido.

El Athletic respira por la ausencia de Ousmane Dembélé, baja por gripe en el PSG. Esa ausencia altera los planes de Luis Enrique y abre la puerta a Gonçalo Ramos o Kang-in Lee. El portugués llega con confianza tras marcar en liga. El surcoreano suma continuidad y ha sido titular en cinco de los últimos seis partidos.

Duelo prometedor

San Mamés ya sabe cómo frenar al gigante francés: lo logró en 2011 con un 2-0 que aún se recuerda en Bilbao. Hoy, el contexto es otro, pero el espíritu competitivo se mantiene. Para repetir esa hazaña, el equipo necesitará las mejores versiones de Williams y Berenguer. El primero parece haber dejado atrás su pubalgia. El segundo vive un tramo dulce de la temporada.

En el centro del campo se librará otra batalla clave. El despliegue de Jauregizar y Rego se medirá ante la técnica de Vitinha, Joao Neves y Fabián Ruiz. El Athletic presionará alto, fiel a su estilo, con el objetivo de incomodar una salida limpia que distingue al PSG como uno de los equipos más ordenados de Europa. El duelo promete tensión, táctica y emoción. Una noche para creer o para sufrir. San Mamés dictará sentencia.

Para este partido, como es costumbre, el ecuatoriano Willian Pacho forma parte de la delegación que arribó a España. Asimismo está contemplado dentro de la oncena titular del PSG.