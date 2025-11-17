“El pueblo habló”: organizaciones sociales celebran el triunfo del No en Santo Domingo

Santo Domingo cerró el escrutinio con un triunfo del No en todas las preguntas, según datos oficiales del CNE, que confirmó el 100 % de actas procesadas.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó este 17 de noviembre los resultados de la consulta popular y el referéndum en Santo Domingo de los Tsáchilas, donde el No ganó en las cuatro preguntas planteadas, tras concluir el 100 % del escrutinio, en un proceso convocado para definir reformas en seguridad, estructura política y funcionamiento estatal.

Resultados oficiales del CNE en Santo Domingo

Los datos provinciales muestran una tendencia clara hacia el rechazo de las propuestas. En la pregunta A, sobre permitir bases militares internacionales, el No obtuvo el 59,86 % y el Sí alcanzó el 40,14 %. Este resultado refleja una posición contundente en el territorio.

La pregunta B, que consultó sobre modificaciones al fondo para partidos políticos, también registró una decisión similar: el 57,49 % votó No, mientras el 42,51 % apoyó el Sí.

En la pregunta C, donde se planteaba reducir el número de asambleístas, el margen fue más estrecho. El 52,08 % votó No y el 47,92 % votó Sí.

La pregunta D, sobre convocar a una Asamblea Constituyente, dejó uno de los resultados más amplios: el No alcanzó el 59,52 %, frente al 40,48 % del Sí.

Los votos nulos sumaron cerca de 14.000 y los blancos promediaron 5.000, cifras consistentes en toda la provincia, según los reportes del CNE.

Posturas de organizaciones sociales

Después de conocerse los resultados definitivos, distintos colectivos locales emitieron sus valoraciones. Aunque sus declaraciones corresponden a análisis propios, permiten observar el clima social posterior a la jornada.

Gloria Toapanta, representante de la Unión Nacional de Educadores (UNE), señaló que sectores ciudadanos expresaron preocupación por temas como educación, salud, seguridad y gasto público. Sus declaraciones mencionaron el interés de organizaciones sociales por mantener vigilancia sobre políticas gubernamentales.

Por su parte, Pedro Mero, presidente de la Unión de Barrios de Santo Domingo, destacó inquietudes sobre el abastecimiento de medicamentos, el pago a prestadores de salud y la atención a los 176 pacientes de diálisis en la provincia. También resaltó la movilización territorial durante el proceso.

Contexto nacional y lectura política

El dirigente de Unidad Popular, Julio César Ramón, interpretó los resultados dentro de un escenario marcado por demandas sociales y cuestionamientos a la gestión estatal. Sus declaraciones se centraron en temas como seguridad, acceso a trabajo, educación y salud. También mencionó que diversos sectores observaron con atención el tratamiento de casos recientes de violencia y políticas económicas implantadas por el Gobierno de Daniel Noboa.

Asimismo, la asambleísta Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana, calificó los resultados como un pronunciamiento amplio de la ciudadanía. En sus declaraciones destacó preocupaciones sobre servicios básicos, seguridad y políticas económicas recientes. Estas posturas corresponden a criterios políticos y no forman parte de la información técnica del CNE. “Este es el triunfo del pueblo ecuatoriano, de quienes le pusieron un freno al autoritarismo y al abandono. No es una victoria partidista, es una victoria ciudadana. Presidente Noboa, usted no solo perdió una consulta, ha quedado claro que su proyecto es un fraude democrático”.

Comportamiento electoral en la provincia

Santo Domingo registró una jornada electoral estable, con participación ciudadana activa y sin incidentes relevantes reportados a nivel provincial. Los resultados muestran una tendencia consistente hacia el No, similar a la observada en varias provincias del país.

El CNE ratificó que la provincia alcanzó el 100 % de actas escrutadas, lo que garantiza la validez de los porcentajes difundidos.