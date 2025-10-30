El Puma regresa a Ecuador tras seis años para dar un concierto

El cantante venezolano José Luis Rodríguez, conocido como El Puma, regresará a los escenarios ecuatorianos después de seis años de ausencia para brindar un único concierto en la ciudad de Guayaquil.

El espectáculo será parte de su Gracias Tour, que celebra su extensa carrera y agradece a los seguidores que lo han acompañado durante décadas.

El Puma brindará un show íntimo y romántico

El concierto de El Puma se celebrará el jueves 20 de noviembre, a las 20h30, en el Guayaquil Country Club.

Los organizadores destacan el formato del concierto como una experiencia elegante y accesible. Además, el lugar contará con mesas numeradas en todas las localidades, para mayor confort de los asistentes.

Según se informó, se sorteará un Meet & Greet exclusivo entre los compradores de entradas, permitiendo un encuentro personal con el cantante.

La preventa de boletos, con un 40% de descuento, está disponible por tiempo limitado en el portal buenplan.com.ec y en puntos físicos.

Los valores con descuento incluyen:

Preferencia: $54

VIP: $84

Black Box: $129,60

Exclusive Box: $174

Lobby Bar: $174

Lobby Bar Mesa: $1.740

Un recorrido por su exitosa carrera

El Gracias Tour representa un recorrido por los hitos musicales de El Puma, quien ha vendido millones de discos en Latinoamérica y España con su estilo romántico.

En este concierto, el artista de 82 años interpretará clásicos que han marcado generaciones, como Agárrense de las manos, Dueño de nada, Pavo real, Culpable soy yo, y más.

La gira, iniciada en 2024, ha visitado ciudades de Estados Unidos, México y Colombia, con énfasis en la conexión emocional con el público. En Ecuador, el evento marca el reencuentro con fans que recuerdan su última presentación en el país en 2019, durante una gira similar de celebración.

El Puma superó un trasplante pulmonar

José Luis Rodríguez, conocido como El Puma, es un cantante y actor venezolano nacido el 14 de enero de 1943 en Caracas.

Inició su carrera en los años 60 con la agrupación Los Claners, pero alcanzó la fama internacional como solista en la década de 1970 con éxitos románticos.

Ganó el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2012 y fue nominado al Grammy anglo en 1988. Actuó en telenovelas como Cristal y Piel de otoño, consolidando su imagen como ícono de la balada latina.

El Puma, fue diagnosticado en 2000 con fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad progresiva que causa cicatrización en los pulmones y reduce su capacidad para oxigenar la sangre.

La condición avanzó durante años, obligándolo a depender de oxígeno suplementario y limitando sus actividades. En 2014, su salud se deterioró gravemente, y en diciembre de 2017 recibió un trasplante pulmonar doble en el Jackson Memorial Hospital de Miami, Estados Unidos. Su regreso a los escenarios se dio en 2024.