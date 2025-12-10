COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Polideportivo

Rally Dakar 2026: 7.994 kilómetros, dos maratones sin asistencia y una ruta con menos dunas

La 48ª edición del Dakar, considerada la carrera más exigente del rally raid mundial, mantendrá una estructura similar a la de años previos.
El Rally Dakar 2026 se disputará del 3 al 17 de enero en Arabia Saudí, con un recorrido de 7.994 kilómetros, salida y meta en Yanbú,
El Rally Dakar 2026 se disputará del 3 al 17 de enero en Arabia Saudí, con un recorrido de 7.994 kilómetros.
El Rally Dakar 2026 se disputará del 3 al 17 de enero en Arabia Saudí, con un recorrido de 7.994 kilómetros, salida y meta en Yanbú,
El Rally Dakar 2026 se disputará del 3 al 17 de enero en Arabia Saudí, con un recorrido de 7.994 kilómetros.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

