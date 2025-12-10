Rally Dakar 2026: 7.994 kilómetros, dos maratones sin asistencia y una ruta con menos dunas

El Rally Dakar 2026 se disputará del 3 al 17 de enero en Arabia Saudí, con un recorrido de 7.994 kilómetros, salida y meta en Yanbú, y dos etapas de maratón sin asistencia mecánica. Estos detalles los anunció y confirmó la organización este miércoles 10 de diciembre del 2025. En el comunicado se destacó la continuidad del formato y una ruta con menos dunas debido a la ausencia del Empty Quarter.

La 48ª edición del Dakar, considerada la carrera más exigente del rally raid mundial, mantendrá una estructura similar a la de años previos. Contará con trece etapas, además de un prólogo inicial, y transitará por zonas ya conocidas del país anfitrión. La primera parte de la competición se desarrollará en dirección norte, pasando por regiones emblemáticas como Al-Ula y Ha’il, para luego llegar a Riyadh. El día de descanso será el 10 de enero.

Rally Dakar 2026 con menos dunas por pasar

En la segunda semana, los participantes se dirigirán hacia el sur del territorio saudí, aunque en esta edición no atravesarán el inmenso desierto del Empty Quarter. La zona es caracterizada por su extensa superficie de dunas. Como consecuencia, la organización prevé un recorrido con menor presencia de arena y mayor protagonismo de terrenos pedregosos. Dichas áreas, históricamente, han influido en los tiempos y en la resistencia mecánica de los vehículos.

Para equilibrar estas condiciones, se estrenarán los nuevos neumáticos BF Goodrich reforzados, diseñados para reducir el riesgo de pinchazos. Además, las dos primeras etapas incluirán una parada mecánica intermedia que permitirá mitigar los daños provocados por la superficie rocosa. Esta medida busca favorecer la continuidad de la competencia y evitar incidentes que puedan afectar el desarrollo general del rally.

Seguridad para competidores y equipos técnicos

En el plano logístico, el Dakar 2026 será más accesible para las asistencias. En siete de las jornadas no será necesario el desplazamiento de los equipos de apoyo. Aquello simplificará la operatividad y reducirá la complejidad de los traslados. La elección de ciudades con infraestructura más cercana también apunta a optimizar tiempos, recursos y seguridad para competidores y equipos técnicos.

La competición volverá a tener entre sus categorías al Dakar Classic, dedicado a vehículos históricos y que celebrará su sexta edición. Asimismo, regresará la categoría Mission 1000, orientada a prototipos de energías alternativas, incluidos modelos impulsados por hidrógeno, electricidad e híbridos. En esta área se espera una participación destacada de equipos españoles, consolidando la apuesta por soluciones tecnológicas sostenibles dentro del rally.

Con un recorrido que combina tradición y ajustes técnicos, el Dakar 2026 se presenta como una edición enfocada en lo deportivo y en la consistencia del formato, manteniendo los principales elementos que han caracterizado su etapa en Arabia Saudí desde el año 2020.