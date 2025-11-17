El rendimiento de Sebastián Beccacece con Ecuador divide opiniones en dos exglorias previo al duelo ante Nueva Zelanda

La discusión sobre el rumbo de la Selección de Ecuador volvió a encenderse en la antesala del último amistoso del año. A un día del duelo ante Nueva Zelanda, la figura de Sebastián Beccacece volvió al centro del debate, esta vez con opiniones enfrentadas de dos históricos de la Tri: Carlos Tenorio y Walter Ayoví.

Tenorio fue directo. El exdelantero considera que la ‘Tri’ debe replantear el proyecto antes del Mundial 2026 que será en Estados Unidos, Canadá y México. El exgoleador expresó preocupación por la falta de gol del equipo. La Selección atraviesa una racha discreta en ataque desde el cierre de las Eliminatorias y los últimos amistosos. Este escenario fortaleció las voces que piden un cambio en el banquillo antes de la cita mundialista. Tenorio es uno de ellos. Para él, la decisión no puede esperar.

“El país está a tiempo de tomar una decisión y buscar un entrenador diferente para la Copa del Mundo”, afirmó en una entrevista con Marca 90. Sostuvo que Ecuador cuenta con una generación competitiva, capaz de enfrentarse a cualquier rival, pero considera que el potencial no se está aprovechando al máximo.

Críticas fuertes de Tenorio a Beccacece

Tenorio remarcó que el discurso del entrenador debe ir en sintonía con las aspiraciones del plantel. “Queremos escuchar a un técnico que diga que la Tri se está preparando para competir”, expresó. Indicó que aún no percibe claridad en el proyecto actual y lamentó que jugadores con buen desempeño reciban pocos minutos en partidos amistosos. La crítica fue directa: dar cuatro o cinco minutos a un futbolista en un amistoso “es una falta de respeto”.

El exdelantero también cuestionó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Recordó que la responsabilidad de la contratación recae en la dirigencia. Dijo que Ecuador “se merece algo más” y que el análisis debe incluir a quienes tomaron la decisión de traer al entrenador.

Walter Ayoví Corozo ‘banca’ al argentino

Mientras las críticas aumentan, surgió una voz que pide calma en Ecuador. Walter Ayoví Corozo, otro referente histórico, ofreció una visión distinta y defendió el trabajo del técnico argentino.

Ayoví destacó la conexión que percibe entre los jugadores y el cuerpo técnico. El exmediocampista explicó que observó entrenamientos de la Selección y se mostró sorprendido por la dinámica del grupo. Señaló que el equipo mantiene intensidad y determinación durante los partidos, aunque reconoció que la falta de gol sigue siendo un problema por resolver.

Ayoví insistió en que la zona defensiva muestra un nivel alto y sostuvo que Beccacece transmite una mentalidad positiva al interior del plantel. “Me di cuenta de que es un entrenador ganador”, afirmó. También consideró que las críticas públicas pueden servirle para fortalecer el trabajo y ajustar detalles antes de los desafíos de 2026.

La ‘Tri’ tendrá este martes 18 de noviembre su última presentación del año. El partido ante Nueva Zelanda, en Nueva Jersey, cerrará la agenda de 2025 y podría marcar un punto de inflexión para el proyecto del seleccionador. El encuentro iniciará a las 20h30 y, además de medir rendimientos, definirá el ambiente con el que Ecuador llegará al sorteo del Mundial 2026.