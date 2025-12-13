COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Europa

El rey Carlos III anuncia que podrá reducir su tratamiento contra el cáncer en 2026

El rey Carlos III, de Reino Unido, compartió un hito en su recuperación del cáncer a través de un video. Destacó que una detección temprana salva vidas.
3 minutos de lectura
En su mensaje, el rey Carlos exhortó a las personas a realizarse chequeos y exámenes médicos.
En su mensaje, el rey Carlos exhortó a las personas a realizarse chequeos y exámenes médicos.
En su mensaje, el rey Carlos exhortó a las personas a realizarse chequeos y exámenes médicos.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El rey Carlos III, de Reino Unido, anunció este viernes que podrá reducir su tratamiento contra el cáncer para el próximo año gracias a distintos factores, como la detección temprana de la enfermedad.

El mensaje del rey Carlos III

Hoy puedo compartir la buena noticia de que gracias al diagnóstico temprano, la intervención efectiva y el cumplimiento de las recomendaciones médicas, mi propio cronograma de tratamiento contra el cáncer se verá reducido en el próximo año“, señaló el monarca durante un mensaje a la nación publicado por el Palacio de Buckingham.

Carlos III, quien ha señalado que esto supone “un testimonio de los notables avances que se han logrado en el tratamiento del cáncer en los últimos años”, recordó que el diagnóstico temprano “salva vidas”. “He escuchado este mensaje repetidamente durante mis visitas a centros oncológicos en todo el país”, sentenció.

En este sentido, resaltó que es consciente él mismo de la “diferencia” de detectar pronto el cáncer. “Esto me ha permitido seguir llevando una vida plena y activa, incluso durante el tratamiento”, ha aseverado el monarca.

Motiva a otros a realizarse exámenes médicos

“También he aprendido algo que me preocupa profundamente: al menos nueve millones de personas en nuestro país no están al día con las pruebas de detección de cáncer disponibles, lo que supone que se pierden al menos nueve millones de oportunidades de diagnóstico temprano”, agregó.

El mensaje forma parte de la campaña organizada por la ONG Unidos Contra el Cáncer junto con el centro de investigación Cancer Research y el apoyo del Servicio Nacional de Salud británico.

Carlos III retomó sus funciones públicas en abril a pesar de seguir con tratamiento semanal contra el cáncer, enfermedad que le diagnosticaron en febrero de 2024.

Un “poderoso” mensaje

El primer ministro, Keir Starmer, calificó de “poderoso” su mensaje. “Sé que hablo en nombre de todo el país cuando digo lo contento que estoy de que su tratamiento contra el cáncer se vaya a recudir el próximo año. La detección temprana del cáncer salva vidas“, señaló en un mensaje en redes sociales.

Sobre el cáncer del rey Carlos III

El rey Carlos III fue diagnosticado con cáncer en febrero de 2024, tras un procedimiento por agrandamiento de próstata que reveló una forma no especificada de la enfermedad.

El tipo exacto nunca se ha revelado públicamente, pero se sabe que no es de próstata.

Desde entonces, ha recibido tratamiento regular, permitiéndole retomar gradualmente sus actividades reales, incluyendo viajes internacionales.

La salud del monarca, de 77 años, mantiene en vilo a Reino Unido.

¡Hinchas estaban furiosos!: La visita de Leo Messi a un estadio de India termina en disturbios

El rey Carlos III anuncia que podrá reducir su tratamiento contra el cáncer en 2026

¡Hinchas estaban furiosos!: La visita de Leo Messi a un estadio de India termina en disturbios

El rey Carlos III anuncia que podrá reducir su tratamiento contra el cáncer en 2026

¡Hinchas estaban furiosos!: La visita de Leo Messi a un estadio de India termina en disturbios

