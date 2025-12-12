El rey de Noruega recibe a María Corina Machado en el Palacio Real de Oslo tras ser galardonada con el Nobel de la Paz

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue recibida este viernes por el rey de Noruega, Harald V, en una recepción oficial. En el acto también estuvieron presentes la reina Sonia y el príncipe heredero Haakon.

Destacan a María Corina Machado

La Casa Real noruega indicó que la recepción se dio en el Palacio Real de Oslo y subrayó que “Machado recibió el Premio Nobel de la Paz por su trabajo para garantizar los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a un mandato popular”.

La audiencia con la familia real noruega es parte de los actos públicos de Machado tras su llegada a Oslo desde Venezuela para recoger el galardón, si bien no pudo llegar a tiempo y el premio fue recibido por su hija, Ana Corina Sosa, quien leyó además su discurso de aceptación en su nombre.

Una exposición sobre su lucha

Además, la reunión se registró después de que la opositora inauguró en la tarde del jueves la Exposición del Premio Nobel de la Paz 2025 sobre su trabajo en Venezuela, un acto en el que estuvo presente el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Wathne Frydnes.

“La exposición captura la esencia de nuestra lucha”, destacó Machado durante la apertura de la exposición. “Después de haber perdido nuestra libertad, ver a nuestras familias separadas y perder el derecho a vivir en nuestro país, valoramos aún más los bienes de la democracia. Cuando pierdes lo que amas, encuentras el coraje para luchar por ello”, sostuvo.

María Corina Machado regresará a Venezuela

María Corina Machado ha confirmado su inminente regreso a Venezuela tras un periplo clandestino que la llevó a Oslo, Noruega.

Oculta en su país durante casi un año por persecución del régimen de Nicolás Maduro, huyó en secreto en una lancha hacia Curazao, para recibir el Nobel.

El jueves, Machado aseguró: “Por supuesto que vuelvo” y “el riesgo de volver lo será más, pero no tengo dudas”. No precisó fecha, pero enfatizó que retornará “lo antes posible” cuando existan “condiciones de seguridad”, independientemente de si el chavismo persiste.

Fuentes cercanas indicaron que no planea gira europea, priorizando su vuelta para “estar con mi pueblo”. Así como para llevar el Nobel a territorio venezolano.

Inhabilitada para cargos públicos desde 2023, Machado lideró la plataforma que impulsó a Edmundo González en las controvertidas elecciones de julio de 2024. Su Nobel reconoce su lucha no violenta por la democracia.