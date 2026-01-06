El riesgo país de Ecuador se desploma a mínimos históricos de la última década al iniciar 2026

El inicio del año 2026 ha traído consigo noticias sumamente alentadoras para la economía nacional, reflejadas en el comportamiento de los indicadores financieros internacionales. Según los últimos reportes oficiales, el riesgo país de Ecuador ha roto la barrera de los 500 puntos básicos, situándose en una cifra que no se observaba con regularidad desde hace varios años. Específicamente, para la fecha del lunes 5 de enero de 2026, este indicador cerró en 460 puntos, consolidando una tendencia a la baja que se venía gestando desde finales del año anterior. Este descenso representa una señal positiva para los mercados internacionales y potenciales inversores.

La trayectoria de los primeros días de enero confirma esta estabilización financiera que sorprende a los analistas por su rapidez. El año inició el jueves 1 de enero con una puntuación de 492, manteniéndose estable en 482 puntos durante el fin de semana del 3 y 4 de enero, antes de caer a los actuales 460 puntos. Para entender la magnitud de este logro en el riesgo país de Ecuador, es necesario revisar el comportamiento histórico de la última década, donde la volatilidad fue la norma constante.

Comparativa histórica del riesgo país de Ecuador: un retorno a la estabilidad de 2018

Al revisar la serie histórica presentada por el Banco Central, se evidencia que para encontrar cifras similares o inferiores a las actuales, debemos retroceder hasta principios de 2018. En aquel entonces, específicamente el 8 de enero de 2018, el indicador se ubicaba en 430 puntos, uno de los niveles más bajos registrados en el periodo analizado. Durante enero y febrero de ese año, el riesgo país de Ecuador osciló entre los 430 y 450 puntos, un escenario de confianza que hoy parece repetirse.

Es importante destacar que, tras ese periodo de estabilidad en 2018, el indicador sufrió incrementos paulatinos que se agravaron con el tiempo. Por ejemplo, a finales de 2018, en diciembre, el puntaje ya había escalado nuevamente a niveles cercanos a los 800 puntos, cerrando el año en 826. Por lo tanto, el retorno a los 460 puntos en 2026 marca un hito de recuperación tras un largo ciclo de inestabilidad financiera que afectó la percepción internacional sobre la economía ecuatoriana.

Importancia del riesgo país para para la economía de Ecuador

Para comprender por qué esta cifra es vital, debemos remitirnos a la definición técnica. El riesgo país de Ecuador es un concepto utilizado fundamentalmente en finanzas y economía para describir la probabilidad de que una nación no cumpla con sus obligaciones financieras. En términos sencillos, es una medida del riesgo asociado a invertir o prestar dinero a un país específico. Un puntaje bajo facilita el acceso a crédito externo con menores tasas de interés.

Si el indicador es alto, se interpreta que existe una mayor posibilidad de que el país experimente una crisis económica que afecte negativamente a sus inversores y prestamistas. Por ello, la reducción drástica observada en enero de 2026 sugiere que la percepción de peligro sobre la economía nacional se ha disipado considerablemente frente a los ojos de los agentes financieros globales, abriendo puertas a nuevas oportunidades de financiamiento.

Contrastes con los picos máximos de la década

El valor actual de 460 puntos resulta aún más impresionante cuando se lo contrasta con los momentos más críticos de la última década. El riesgo país de Ecuador experimentó su peor momento histórico reciente en marzo de 2020. El 23 de marzo de ese año, en medio de la incertidumbre global, el indicador se disparó hasta alcanzar los 6.063 puntos básicos, una cifra récord que evidenciaba una crisis profunda. Dicha cifra hacía prácticamente imposible la emisión de deuda externa.

Incluso en periodos más recientes, como a finales de 2023, el indicador se mantenía en niveles preocupantes, superando los 2.000 puntos en varias jornadas de diciembre de ese año. La capacidad de reducir este índice desde esos máximos históricos hasta los actuales 460 puntos demuestra una corrección estructural significativa en las finanzas públicas o en la percepción política y económica que tienen los mercados sobre el futuro del país.

El cierre de 2025 marcó la tendencia positiva en el riesgo país de Ecuador

El camino hacia esta cifra histórica no fue un evento aislado de enero de 2026, sino la culminación de una tendencia marcada a finales de 2025. Durante diciembre de 2025, el riesgo país de Ecuador mostró una clara desaceleración. El mes comenzó con valores superiores a los 500 puntos, como los 557 registrados el 4 de diciembre, pero paulatinamente fue descendiendo. Para el cierre del año, el 31 de diciembre de 2025, el indicador ya se había ubicado en 492 puntos, preparando el terreno para el récord actual.

Este comportamiento contrasta con otros cierres de año. Por ejemplo, en diciembre de 2024, el indicador rondaba los 1.200 puntos , y en diciembre de 2023 superaba los 2.000 puntos. La consistencia en la baja del riesgo país de Ecuador durante las últimas semanas sugiere que no se trata de una fluctuación temporal, sino de un cambio de tendencia que podría consolidar un año 2026 con mejores condiciones para la inversión extranjera y la estabilidad macroeconómica.