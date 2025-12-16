El riesgo país de Ecuador se ubica en 523 puntos, según reporte oficial emitido por el Banco Central

El último mes del año 2025 ha traído consigo noticias alentadoras para la estabilidad macroeconómica nacional, evidenciando un comportamiento inusual y positivo en los mercados internacionales. Según los reportes oficiales emitidos por el Banco Central del Ecuador, el riesgo país ha registrado un descenso notable durante las primeras dos semanas de diciembre, situándose en rangos que no se habían observado en el mes precedente. Mientras que noviembre inició con cifras alarmantes que superaban los 730 puntos, diciembre arrancó con una caída drástica hasta los 521 puntos básicos el día primero, marcando el inicio de una tendencia de confianza.

Este comportamiento contrasta significativamente con la volatilidad experimentada semanas atrás, cuando el indicador alcanzó su techo máximo de 748 puntos el 4 de noviembre. Sin embargo, el cierre del año muestra una corrección del mercado que favorece la imagen fiscal de la nación. Al analizar la serie histórica reciente, se observa que, aunque hubo un ligero repunte hacia el 9 de diciembre llegando a 575 puntos, la tendencia volvió a corregirse a la baja rápidamente. Para el 15 de diciembre, el riesgo país se ubicó nuevamente en 523 puntos, confirmando que las puntuaciones más bajas del bimestre se concentran en este último tramo del año.

Importancia de monitorear el riesgo país en Ecuador

Entender la magnitud de estas cifras requiere comprender qué representa técnicamente este índice en el mundo de las finanzas globales. El riesgo país es un concepto utilizado en economía para describir la probabilidad de que una nación no cumpla con sus obligaciones financieras o experimente una crisis que afecte a sus acreedores. En términos sencillos, es el termómetro que mide el miedo o la certeza que tienen los inversores internacionales sobre la capacidad de pago del Estado ecuatoriano frente a su deuda externa y sus compromisos soberanos.

Una puntuación baja en el riesgo país funciona como una carta de presentación vital para atraer capitales frescos y fomentar el desarrollo productivo. Cuando este indicador desciende, como ha ocurrido en diciembre de 2025, se envía una señal potente a los mercados: invertir o prestar dinero a Ecuador es más seguro ahora que hace un mes. Esto es crucial porque una menor percepción de riesgo permite al Estado y a las empresas privadas acceder a líneas de crédito en el extranjero con tasas de interés más bajas, reduciendo el costo del financiamiento y liberando recursos para obras o expansión.

Análisis de la tendencia y cierre de año

La evolución de los datos diarios permite visualizar una estabilización que rompe con la incertidumbre del mes anterior. Durante noviembre, el índice se mantuvo tercamente por encima de la barrera de los 600 puntos durante la mayor parte del mes, descendiendo lentamente hacia los 554 puntos solo en los últimos días. En cambio, diciembre ha logrado sostenerse en la banda de los 500 puntos desde su inicio, mostrando una resiliencia financiera que pocos analistas preveían. Incluso en días de ajuste, como el 11 de diciembre, el riesgo país no superó los 548 puntos, manteniéndose lejos de los niveles críticos de inicios del trimestre.

Este escenario de “calma financiera” con el que Ecuador se despide del 2025 podría ser determinante para la planificación económica del próximo año. Mantener el riesgo país en estos niveles mínimos históricos recientes es fundamental para garantizar la sostenibilidad fiscal. Si la tendencia se consolida en las semanas restantes, el gobierno tendrá un mayor margen de maniobra para renegociar pasivos o emitir bonos en condiciones más ventajosas. En definitiva, las cifras de diciembre no son solo números en un gráfico; representan una ventana de oportunidad para fortalecer la dolarización y reactivar el tejido productivo nacional.