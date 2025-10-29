El seco de pollo ecuatoriano enamora en MasterChef Celebrity Colombia: Carolina Sabino gana ‘cachete’ y entra al top 8

MasterChef Celebrity Colombia está en su recta final y en su capítulo del reciente martes, 28 de octubre de 2025, la actriz Carolina Sabino sorprendió al preparar un seco de pollo ecuatoriano.

La intérprete, recordada por telenovelas como ‘Las Juanas’ y ‘¿Dónde está Elisa?’, vive desde hace varios años en Ecuador y conoce muy bien su gastronomía. Esto, la ha llevado a preparar varios platos ecuatorianos durante el reality de RCN, como tonga manaba, corviches, llapingachos y más.

El reto de eliminación de MasterChef Celebrity Colombia

El último capítulo del programa colombiano se trató de un reto de eliminación, donde Sabino se enfrentó a también actores Ricardo Vesga, Raúl Ocampo y Alejandra Ávila.

Al inicio del desafío, Sabino fue clara: «hoy sé lo que voy a hacer, sé por qué mi corazón está en ese plato«, dijo, al precisar que prepararía un seco de pollo ecuatoriano. Además, destacó que su decisión también se dio para cumplir una promesa al chef Jorge Rausch, quien conoce de cerca la gastronomía de Ecuador y le propuso la preparación en capítulos pasados.

Ya en la presentación del platillo, Sabino lo nombró ‘Ocho milagroso’, ya que con él apuntaba a llegar al top 8 de la competencia. «Es un seco de pollo ecuatoriano, dedicado a mis hijos, a mi esposo, a esa tierra; y una promesa pagada al chef Rausch»,dijo.

Los jurados quedaron deslumbrados

El primero el probar el seco de pollo fue el chef Nicolás de Zubiría, quien casi no logra dejar de comer. «Yo no puedo parar da comer (…) Esto es un plato que universalmente, se lo muestras a cualquier persona, indiferentemente de cualquier religión, nacionalidad, se lo va a querer comer. Todo está rico», dijo.

Mientras que la chef mexicana Belén Alonso le pidió la receta. «Está buenísimo, gracias por llevarme de viaje a Ecuador contigo. De verdad, luego me pasas la receta», le indicó.

El último jurado en probar fue Rausch, quien no dudó en darle un ‘cachete’, que es su gesto cuando un platillo es superior. Además, la envió directamente ‘al balcón’, salvándola de la eliminación. «De una, vaya pa’ arriba», le dijeron los jueces.

En su intervención, Rausch también le preguntó el origen del nombre «seco, aunque es muy jugoso». Así, contó que el término se origina de ‘second’, que en español es segundo, pero que el ser pronunciado por los costeños ecuatorianos pasó a ser solo ‘seco’.

La gastronomía ecuatoriana presente en MasterChef Celebrity Colombia

Esta no es la primera vez que un platillo ecuatoriano destaca en MasterChef Celebrity Colombia.

En la temporada pasada, el actor Roberto Cano sorprendió al preparar una tonga manaba. Lo hizo a la perfección y además contó que la aprendió a hacer gracias a la abuelita de su expareja, la actriz Érika Vélez.

En esa oportunidad, Cano también reveló que la tonga fue el primer platillo que le preparó a su actual novia, a quien le gustó mucho.

Por otra parte, la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador se estrenará en noviembre. El programa se filma en los estudios de RCN y cuenta también con el chef Jorge Rausch como jurado.