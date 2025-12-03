El secreto de los chefs: Cómo hacer el milhojas de papa más cremoso y crujiente que jamás probarás

El milhojas de papa, conocido también como Gratin Dauphinois o Potato Gratin, es un plato tradicional de la gastronomía francesa que se ha popularizado globalmente como un acompañamiento elegante y versátil. Es ideal para realzar cualquier plato principal, especialmente carnes asadas y pescados.

Ingredientes para tu milhojas de papa

La base del éxito de esta receta reside en la calidad de los ingredientes y el corte preciso de las papas.

Para preparar un milhojas de papa, de aproximadamente seis porciones, se requieren alrededor de 1.5 kilogramos de papas (preferiblemente de tipo harinoso), 500 mililitros de nata (crema de leche), 250 mililitros de leche entera, un diente de ajo, nuez moscada, sal y pimienta.

Algunos cocineros optan por añadir queso rallado (como gruyère o parmesano) en las capas superiores para intensificar el gratinado.

Preparación de las papas y la base cremosa

El primer paso crucial es la preparación de las papas. Deben ser peladas y cortadas en rodajas muy finas de aproximadamente 2 milímetros de grosor. Se recomienda usar una mandolina para asegurar que todas las rodajas tengan el mismo espesor, lo cual es fundamental para una cocción uniforme y la textura final del plato. Una vez cortadas, las papas no deben lavarse para mantener el almidón, que actúa como agente espesante natural de la salsa.

Mientras se cortan las papas, se debe preparar la mezcla cremosa. En una olla, se combinan la nata, la leche, la sal, la pimienta y una pizca de nuez moscada. La mezcla debe calentarse suavemente sin que llegue a hervir.

Adicionalmente, se recomienda frotar el interior de la fuente de horno con un diente de ajo cortado para aromatizar sutilmente la base antes de ensamblar.

Montaje y cocción perfecta del milhojas de papa

El montaje del milhojas de papa implica crear capas uniformes. Se debe colocar una primera capa de rodajas de papa en el fondo del molde ligeramente engrasado y luego verter parte de la mezcla de nata y leche sobre ellas. Este proceso se repite de forma escalonada hasta terminar con una capa superior de líquido cremoso que cubra casi por completo las papas. Si se utiliza queso, se espolvorea uniformemente sobre la última capa de nata.

La cocción se realiza en un horno precalentado a 180°C. Inicialmente, se recomienda cubrir el molde con papel de aluminio para asegurar que las papas se cocinen completamente y se ablanden. Después de aproximadamente 45 minutos, se retira el papel de aluminio y se permite que el plato se gratine y dore durante unos 15 a 25 minutos adicionales, hasta que la superficie adquiera un color dorado intenso y se sienta tierna al pincharla.

El tiempo total de cocción suele oscilar entre 60 y 75 minutos. Dejar reposar el milhojas de papa durante 10 minutos después de sacarlo del horno facilita el corte y mejora la consistencia.