VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Seguridad
Impacto

El Snai confirma la cifra de 27 internos fallecidos en la cárcel de Machala, provincia de El Oro

Domingo trágico en Machala: el SNAI confirmó la muerte de 31 internos en dos hechos distintos ocurridos en menos de 24 horas. 27 cuerpos fueron hallados en la tarde y otros 4 se reportaron en la madrugada en el mismo centro penitenciario.
El Snai confirma la cifra de 27 internos fallecidos en la cárcel de Machala, provincia de El Oro. (Fuerzas Armadas)
Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) actualizó la noche de este domingo 9 de noviembre la cifra oficial de víctimas mortales registradas en el Centro de Privación de Libertad Nro. 1 de Machala, en la provincia de El Oro. Pasadas las 20h00, la institución emitió un comunicado oficial confirmando el deceso de 27 personas adicionales, elevando el total de fallecidos a 31 en una sola jornada, lo que ha generado una profunda alarma en el sistema penitenciario nacional.

Segundo incidente: 27 fallecidos por asfixia

El hecho más grave se reportó en horas de la tarde. Según el informe oficial difundido por el SNAI, en relación con los sucesos vespertinos en la cárcel de Machala, se registró el deceso de 27 privados de libertad. La entidad detalló preliminarmente la causa de estas muertes, indicando que los internos «cometieron asfixia lo que produjo muerte inmediata por suspensión«. Este segundo evento ocurrió mientras las autoridades aseguraban mantener el control tras los incidentes de la mañana.

Madrugada violenta: primeros 4 decesos en la cárcel de Machala

La jornada trágica comenzó mucho antes. Durante la madrugada del mismo domingo 9 de noviembre, se recibió la primera alerta desde el mismo centro carcelario de Machala. En respuesta, equipos tácticos de la Policía Nacional ingresaron al establecimiento para retomar el control.

El SNAI atribuyó este primer incidente a la «reorganización de los privados de libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad». Producto de este operativo inicial, se confirmó el fallecimiento de cuatro internos, mientras que otros heridos recibieron atención por parte del personal de salud.

Investigaciones y preocupación colectiva tras muertes de reos en Machala

La sucesión de estos dos hechos violentos en menos de 24 horas en Machala ha despertado una grave preocupación colectiva sobre la situación de seguridad en los centros de rehabilitación. Las autoridades penitenciarias han asegurado que las entidades competentes ya se encuentran trabajando exhaustivamente en el esclarecimiento total de los hechos para determinar responsabilidades. Mientras tanto, se ha reforzado la seguridad perimetral e interna del centro para evitar nuevos disturbios.

