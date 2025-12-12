El sueño mundialista de la selección de Surinam peligra por una disputa legal y financiera; Bolivia se vería beneficiada

La selección de Surinam atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia deportiva. A tres meses del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026, una severa crisis legal y financiera en la Federación de Fútbol de Surinam (SVB) amenaza con dejar al equipo fuera de la competencia.

El conflicto estalló tras una disputa interna que escaló a los tribunales. Medios regionales informaron que la justicia ordenó congelar las cuentas de la federación para investigar presuntas irregularidades administrativas. La decisión paralizó pagos operativos y retrasó la planificación para el duelo contra Bolivia.

La preocupación creció cuando la revista Estamos Vivos difundió que la participación de Surinam “está en duda”. El mensaje generó inquietud en hinchas y dirigentes deportivos.

Surinam, del buen desempeño a la disputa legal

La campaña clasificatoria del equipo había sorprendido a la Concacaf. Surinam accedió al repechaje tras un rendimiento sólido y una goleada 4-0 sobre El Salvador en noviembre de 2025. Ese impulso, sin embargo, se frenó abruptamente con la salida del técnico Stanley Menzo al cierre del mismo mes.

La selección continúa sin entrenador. Esta vacante agrava el desorden institucional y profundiza la incertidumbre. Sin cuentas activas, los salarios, viajes y microciclos quedaron en suspenso.

El repechaje intercontinental está programado para marzo de 2026. Surinam enfrentará a Bolivia en un duelo clave de ida y vuelta. El ganador avanzará a una final contra un representante de Asia u Oceanía, entre los que figura Irak. Analistas bolivianos consideran que la crisis rival representa una ventaja, aunque insisten en la necesidad de prepararse sin confiarse.

Medios hablan del tema

El portal Red+ Noticias remarcó esa postura con un llamado a la organización inmediata de la Verde. En paralelo, especialistas internacionales consultados por medios como The New York Times advierten que la inestabilidad administrativa podría impactar en el estilo de juego de Surinam, un equipo que prioriza la posesión y el control del ritmo.

El país, con apenas 600.000 habitantes, había logrado fortalecer su selección mediante la incorporación de futbolistas formados en los Países Bajos. Ese proyecto de competitividad hoy se ve comprometido por el colapso financiero de la SVB.

La FIFA monitorea el caso. Una descalificación por incumplimientos administrativos generaría un vacío en la llave del repechaje, modificaría el cuadro de clasificación y Bolivia podría beneficiarse si Surinam queda excluida.

Se espera una reunión de emergencia entre la SVB y la Concacaf para buscar soluciones. El desenlace definirá si Surinam sostiene su aspiración de debutar en la Copa del Mundo o si su crisis convierte el repechaje en un trámite para Bolivia. Otros hablan de que el inmediato seguidor de Surinam sea el que se meta en el puesto de esta selección de quedar inhabilitada.