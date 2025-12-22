Atentado con coche bomba en Moscú acabó con la vida de alto mando del Ejército ruso

El teniente general Fanil Sarvárov, jefe de la Dirección de Operaciones Militares del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del Ejército ruso, murió. Ocurrió este lunes 22 de diciembre tras un atentado con coche bomba ocurrido en un barrio del sur de Moscú. El ataque se produjo cuando un artefacto explosivo detonó bajo un vehículo estacionado, informaron oficialmente las autoridades rusas a medios de comunicación de ese país.

Según comunicó el Comité de Instrucción de Rusia (CIR), el estallido tuvo lugar en la calle Yásenevo. Ocurrió en un aparcamiento situado a aproximadamente 150 metros de la residencia del alto mando militar. Como consecuencia directa de las heridas provocadas por la explosión, Sarvárov falleció en el lugar del ataque. Así se confirmó mediante información difundida por la portavoz del organismo, Svetlana Petrenko.

Ejército ruso confirmó la noticia de la muerte

“En la calle Yásenevo de Moscú se activó un artefacto explosivo colocado en los bajos de un automóvil. A consecuencia de las heridas recibidas, falleció el jefe de la dirección de operaciones militares del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, teniente general Fanil Sarvárov”, señaló Petrenko en un mensaje publicado en el canal oficial del CIR en Telegram.

Tras el atentado, las autoridades abrieron una investigación penal por los delitos de asesinato y uso ilegal de explosivos. Equipos de investigación y especialistas en desactivación de artefactos se desplegaron en la zona. Esto para asegurar el perímetro y recolectar pruebas que permitan determinar la autoría y las circunstancias del ataque. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni se han atribuido responsabilidades.

Cargos más relevantes dentro de la estructura militar rusa

El atentado se produjo en una zona residencial del sur de la capital rusa, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a restringir el tránsito y reforzar la vigilancia en los alrededores. Testigos citados por medios locales indicaron que la explosión causó daños materiales en vehículos cercanos, aunque no se reportaron otras víctimas mortales.

Fanil Sarvárov ocupaba uno de los cargos estratégicos más relevantes dentro de la estructura militar rusa, al estar al frente de la planificación y coordinación de las operaciones militares del Estado Mayor. Su muerte representa una de las pérdidas de mayor rango registradas en territorio ruso a causa de un ataque de estas características.

Atentado pone en foco la seguridad interna

El Comité de Instrucción de Rusia informó que la investigación sigue en curso y que se analizan imágenes de cámaras de seguridad, así como restos del explosivo utilizado, con el objetivo de identificar a los responsables y establecer si el atentado contó con apoyo logístico o planificación previa.

Hasta el cierre de esta información, el Kremlin y el Ministerio de Defensa de Rusia no habían emitido un comunicado oficial adicional sobre el ataque ni sobre posibles medidas de seguridad reforzadas para altos cargos militares. El atentado con coche bomba vuelve a poner en foco la seguridad interna y la protección de figuras clave del estamento militar ruso.