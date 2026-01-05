Condenan a diez acusados por difundir rumores sobre la identidad de la esposa del presidente francés

El Tribunal Correccional de París dictó condenas contra diez personas por ciberacoso contra Brigitte Macron, esposa del presidente francés Emmanuel Macron. Los sospechosos, ocho hombres y dos mujeres, difundieron en redes sociales rumores falsos. Allí afirmaban que era un hombre transgénero y vinculaban su diferencia de edad con el mandatario a acusaciones de un caso de pedofilia.

Las sentencias oscilan entre cuatro y ocho meses de prisión con suspensión de pena para la mayoría, que solo se ejecutarán en caso de reincidencia. Uno de los acusados, ausente durante el juicio, recibió seis meses de prisión firme. Además, los condenados deberán pagar de forma solidaria 10 mil euros (11.718 dólares) a Brigitte Macron por daños morales. Los sentenciados deberán cancelar las costas judiciales de la esposa del presidente francés.

Esposa del presidente francés le lleva 25 años

Varios de los sentenciados enfrentan prohibiciones temporales de uso de redes sociales y cursos obligatorios de sensibilización sobre ciberacoso. El fallo se produjo tras un juicio celebrado en octubre de 2025. Allí, los acusados, de entre 41 y 65 años, resultaron señalados por publicar o postear comentarios maliciosos e insultantes.

El tribunal destacó que los implicados “no podían ignorar que participaban en un acoso masivo” con “voluntad de perjudicar” a la primera dama. Entre los condenados figuran figuras identificadas como instigadores: Aurélien Poirson-Atlan, conocido en redes como Zoé Sagan, sentenciado a ocho meses con suspensión. Delphine Jegousse (Amandine Roy), una médium que difundió un vídeo viral en YouTube, y el galerista Bertrand Scholler, ambos con seis meses suspendidos.

Primera Dama, Brigitte Macron no asistió al juicio

A los restantes se los consideró seguidores de la campaña de desinformación. Los rumores falsos sobre la identidad de género de Brigitte Macron, de 72 años, surgieron intensamente desde la elección presidencial de Emmanuel Macron en 2017. En aquel entonces ella era profesora y él alumno en un liceo. La diferencia de 25 años entre ambos ha sido objeto de críticas recurrentes, especialmente entre sus críticos.

La esposa del presidente francés presentó la denuncia en agosto de 2024, tras años de viralización de estas afirmaciones, que alcanzaron eco internacional. Brigitte Macron no asistió al juicio, pero en una entrevista televisada el domingo anterior al veredicto declaró: “Quiero ayudar a los adolescentes a luchar contra el acoso, pero si no doy ejemplo, será difícil”.

Difusión de desinformación en redes sociales

Su hija Tiphaine Auzière testificó sobre el impacto en la vida familiar, señalando que su madre debe estar pendiente de su imagen pública para evitar distorsiones. El caso resalta el creciente problema del ciberacoso y la difusión de desinformación en redes sociales, afectando a figuras públicas. Los Macron también persigue acciones legales en Estados Unidos contra Candace Owens por promover similares teorías conspirativas.

Este veredicto representa un precedente en Francia para combatir el hostigamiento digital, con énfasis en la responsabilidad de quienes amplifican contenidos falsos. La sentencia incluye medidas preventivas, como capacitaciones y restricciones en plataformas, para concienciar sobre el respeto en el espacio digital. Hasta el momento, algunos condenados han anunciado posibles apelaciones, argumentando defensa de la libertad de expresión.