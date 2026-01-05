COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Europa

Condenan a diez acusados por difundir rumores sobre la identidad de la esposa del presidente francés

Varios de los sentenciados enfrentan prohibiciones temporales de uso de redes sociales y cursos obligatorios de sensibilización sobre ciberacoso.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El Tribunal Correccional de París dictó condenas contra diez personas por ciberacoso contra Brigitte Macron, esposa del presidente francés Emmanuel Macron.
El presidente de Francia Emmanuel Macron junto a su esposa y Primera Dama Brgitte Macron.
El Tribunal Correccional de París dictó condenas contra diez personas por ciberacoso contra Brigitte Macron, esposa del presidente francés Emmanuel Macron.
El presidente de Francia Emmanuel Macron junto a su esposa y Primera Dama Brgitte Macron.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Tribunal Correccional de París dictó condenas contra diez personas por ciberacoso contra Brigitte Macron, esposa del presidente francés Emmanuel Macron. Los sospechosos, ocho hombres y dos mujeres, difundieron en redes sociales rumores falsos. Allí afirmaban que era un hombre transgénero y vinculaban su diferencia de edad con el mandatario a acusaciones de un caso de pedofilia.

Las sentencias oscilan entre cuatro y ocho meses de prisión con suspensión de pena para la mayoría, que solo se ejecutarán en caso de reincidencia. Uno de los acusados, ausente durante el juicio, recibió seis meses de prisión firme. Además, los condenados deberán pagar de forma solidaria 10 mil euros (11.718 dólares) a Brigitte Macron por daños morales. Los sentenciados deberán cancelar las costas judiciales de la esposa del presidente francés.

Esposa del presidente francés le lleva 25 años

Varios de los sentenciados enfrentan prohibiciones temporales de uso de redes sociales y cursos obligatorios de sensibilización sobre ciberacoso. El fallo se produjo tras un juicio celebrado en octubre de 2025. Allí, los acusados, de entre 41 y 65 años, resultaron  señalados por publicar o postear comentarios maliciosos e insultantes.

El tribunal destacó que los implicados “no podían ignorar que participaban en un acoso masivo” con “voluntad de perjudicar” a la primera dama. Entre los condenados figuran figuras identificadas como instigadores: Aurélien Poirson-Atlan, conocido en redes como Zoé Sagan, sentenciado a ocho meses con suspensión. Delphine Jegousse (Amandine Roy), una médium que difundió un vídeo viral en YouTube, y el galerista Bertrand Scholler, ambos con seis meses suspendidos.

Primera Dama, Brigitte Macron no asistió al juicio

A los restantes se los consideró seguidores de la campaña de desinformación. Los rumores falsos sobre la identidad de género de Brigitte Macron, de 72 años, surgieron intensamente desde la elección presidencial de Emmanuel Macron en 2017. En aquel entonces ella era profesora y él alumno en un liceo. La diferencia de 25 años entre ambos ha sido objeto de críticas recurrentes, especialmente entre sus críticos.

La esposa del presidente francés presentó la denuncia en agosto de 2024, tras años de viralización de estas afirmaciones, que alcanzaron eco internacional. Brigitte Macron no asistió al juicio, pero en una entrevista televisada el domingo anterior al veredicto declaró: “Quiero ayudar a los adolescentes a luchar contra el acoso, pero si no doy ejemplo, será difícil”.

Difusión de desinformación en redes sociales

Su hija Tiphaine Auzière testificó sobre el impacto en la vida familiar, señalando que su madre debe estar pendiente de su imagen pública para evitar distorsiones. El caso resalta el creciente problema del ciberacoso y la difusión de desinformación en redes sociales, afectando a figuras públicas. Los Macron también persigue acciones legales en Estados Unidos contra Candace Owens por promover similares teorías conspirativas.

Este veredicto representa un precedente en Francia para combatir el hostigamiento digital, con énfasis en la responsabilidad de quienes amplifican contenidos falsos. La sentencia incluye medidas preventivas, como capacitaciones y restricciones en plataformas, para concienciar sobre el respeto en el espacio digital. Hasta el momento, algunos condenados han anunciado posibles apelaciones, argumentando defensa de la libertad de expresión.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El presidente Donald Trump designa a Rubio, Miller y Hegseth para que lideren la transición en Venezuela

Extranjero, sospechoso de asalto, falleció tras ser brutalmente golpeado después de un asalto

Ecuador registró un movimiento millonario de dinero durante el feriado de Año Nuevo, según cifras oficiales

Paola Jara, cantante colombiana, incluye a Ecuador en su tour ‘Vuelve’ con presentaciones en febrero y marzo

Condenan a diez acusados por difundir rumores sobre la identidad de la esposa del presidente francés

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El presidente Donald Trump designa a Rubio, Miller y Hegseth para que lideren la transición en Venezuela

Extranjero, sospechoso de asalto, falleció tras ser brutalmente golpeado después de un asalto

Ecuador registró un movimiento millonario de dinero durante el feriado de Año Nuevo, según cifras oficiales

Paola Jara, cantante colombiana, incluye a Ecuador en su tour ‘Vuelve’ con presentaciones en febrero y marzo

Condenan a diez acusados por difundir rumores sobre la identidad de la esposa del presidente francés

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El presidente Donald Trump designa a Rubio, Miller y Hegseth para que lideren la transición en Venezuela

Extranjero, sospechoso de asalto, falleció tras ser brutalmente golpeado después de un asalto

Ecuador registró un movimiento millonario de dinero durante el feriado de Año Nuevo, según cifras oficiales

Paola Jara, cantante colombiana, incluye a Ecuador en su tour ‘Vuelve’ con presentaciones en febrero y marzo

Cambios en el encaje bancario: así impactará la nueva medida a los clientes de bancos y cooperativas en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO