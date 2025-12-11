El truco que muchos hogares aplican en Navidad para bajar hasta un 20% su consumo energético

El ahorro de energía durante la temporada navideña se volvió una prioridad para hogares. Especialistas recomiendan ajustes en el uso de luces y adornos con el fin de reducir el consumo eléctrico y evitar incrementos en la factura doméstica.

La colocación de luces navideñas, adornos luminosos y figuras eléctricas es una tradición ampliamente practicada durante diciembre. Sin embargo, su uso prolongado puede incrementar el consumo energético doméstico, sobre todo en viviendas que mantienen la decoración encendida durante varias horas diarias. Organismos dedicados a la eficiencia energética señalan que la iluminación festiva representa un porcentaje variable del gasto mensual, dependiendo de la tecnología utilizada, el número de dispositivos instalados y el tiempo de funcionamiento.

En años recientes, especialistas en consumo responsable han exhortado a las familias a optar por tecnologías más eficientes, como los focos LED, que permiten reducir el uso de energía en comparación con modelos incandescentes tradicionales. Su durabilidad también contribuye a disminuir la necesidad de reemplazos frecuentes, lo que se traduce en menor gasto a largo plazo.

Tendencias en el consumo eléctrico navideño

Las evaluaciones sobre demanda energética indican que esta suele aumentar durante diciembre debido a la combinación de iluminación decorativa, reuniones sociales y mayor uso de electrodomésticos. Aunque el incremento varía según los hábitos de cada hogar, la iluminación festiva puede amplificar el consumo nocturno, ya que las luces permanecen encendidas por más tiempo.

La utilización de adornos con movimiento, sonido o sistemas automatizados añade una carga energética adicional. Por ello, se recomienda verificar las especificaciones de cada producto antes de instalarlo, con el propósito de conocer su potencia y estimar con mayor precisión el gasto que generará.

Recomendaciones para reducir el consumo

Los expertos en eficiencia energética coinciden en que el uso de luces LED representa la opción más rentable y sustentable. Además, sugieren incorporar temporizadores automáticos para controlar los horarios de encendido y apagado, evitando que la iluminación permanezca activa durante la madrugada.

Otra estrategia consiste en reducir el número de series luminosas. Concentrar la iluminación en áreas específicas del hogar puede lograr un impacto visual similar con un consumo menor. La desconexión de adornos cuando no se utilizan también ayuda a evitar el gasto en modo de espera, presente en algunos dispositivos.

Asimismo, recomiendan revisar con anticipación el estado de extensiones y conexiones, pues fallas en el cableado pueden generar pérdidas de energía y representar un riesgo para la seguridad doméstica.

Contexto y adopción de tecnologías eficientes

A nivel general, las campañas informativas sobre consumo responsable ponen énfasis en la importancia de adoptar hábitos sostenibles durante celebraciones invernales. La mayor disponibilidad de productos de bajo consumo ha facilitado la transición hacia opciones más eficientes en hogares que buscan reducir su impacto energético durante fechas festivas.

En los últimos años se ha registrado un incremento en la preferencia por luces LED navideñas. Esto por su bajo consumo y por la variedad de diseños. Este cambio de tendencia contribuye a una demanda eléctrica más controlada durante diciembre.

Impacto económico en los hogares

El costo asociado a la iluminación decorativa depende de la tarifa eléctrica vigente, la potencia de las luces y el número de horas de uso diario. Una serie incandescente puede consumir varias veces más energía que una LED bajo las mismas condiciones. Por esta razón, la sustitución de tecnología tradicional por opciones eficientes puede representar un ahorro significativo a lo largo del mes.

Para evitar incrementos inesperados en la factura, especialistas sugieren monitorear el consumo semanalmente, identificar patrones de uso y realizar ajustes según las necesidades reales del hogar. También recomiendan comparar dispositivos disponibles en el mercado y optar por aquellos certificados en eficiencia energética.