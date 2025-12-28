COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Crimen Organizado

El uso de uniformes falsos agrava la violencia criminal en Manabí

El uso de uniformes falsos de policías y militares se consolida como una peligrosa modalidad criminal que facilita asesinatos múltiples, robos y extorsiones en Manabí.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El uso de uniformes falsos de policías y militares se consolida como una peligrosa modalidad criminal
El uso de uniformes falsos de policías y militares se consolida como una peligrosa modalidad criminal

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Bandas delictivas que operan en Manabí han incorporado como práctica recurrente el uso de uniformes falsos de policías o militares para ejecutar asesinatos, robos y extorsiones, una modalidad que quedó evidenciada en múltiples hechos violentos registrados en Manta, Portoviejo y otros cantones, según investigaciones de la Policía Nacional y procesos judiciales de la Fiscalía General del Estado.

Falsos operativos para matar

Uno de los casos más graves ocurrió la madrugada del 27 de noviembre en Manta, cuando sicarios vestidos como policías irrumpieron en una vivienda del barrio El Porvenir 2 y asesinaron a tres integrantes de una misma familia: padre, madre e hijo. De acuerdo con versiones recogidas por la Policía, los atacantes simularon un allanamiento, lo que permitió sorprender a las víctimas mientras descansaban.

Vecinos relataron haber escuchado múltiples detonaciones antes de alertar al ECU 911. Al llegar al sitio, los agentes confirmaron el triple crimen y levantaron indicios balísticos. El hecho reforzó la alerta sobre el uso fraudulento de prendas policiales como herramienta para cometer crímenes planificados.

La masacre de Portoviejo y otros antecedentes

Este modus operandi también fue identificado en la masacre de Portoviejo, registrada la madrugada del 16 de diciembre, donde siete personas fueron asesinadas dentro de una vivienda. El comandante Wladimir Acurio confirmó que los responsables fingieron un operativo policial para ingresar al inmueble y ejecutar el ataque.

Otro antecedente de alto impacto ocurrió en abril de 2025. En ese caso, hombres armados con réplicas de uniformes militares atacaron una gallera en Manabí, dejando 12 personas fallecidas y al menos ocho heridas. En la escena se levantaron más de 60 casquillos, y las investigaciones apuntaron a disputas entre bandas criminales rivales, entre ellas Los Lobos y Los Choneros.

Robos y extorsiones bajo la misma modalidad

Las investigaciones policiales establecen que esta estrategia no solo se emplea para homicidios. En febrero de 2025, un grupo delictivo simuló un allanamiento policial en Manta y robó cerca de 100.000 dólares a un empresario. El caso derivó en un proceso penal contra 13 sospechosos, entre ellos siete policías en servicio activo y seis civiles.

Según la Fiscalía, los implicados utilizaban información sensible, uniformes tácticos falsos y armas para ejecutar supuestos operativos, sustraer dinero, armas y droga, y posteriormente extorsionar a las víctimas. El proceso judicial fue el resultado de nueve meses de investigaciones, y dejó en evidencia graves fallas en el control de uniformes y equipos tácticos.

Una práctica que no es nueva

Aunque en 2025 la modalidad se intensificó, no es un fenómeno reciente. En noviembre de 2024, dos hermanos fueron asesinados en el barrio Las Cumbres de Manta por hombres vestidos como policías. Ellos los interceptaron con armas de largo alcance y dispararon en repetidas ocasiones antes de huir en camionetas.

Las imágenes de cámaras de seguridad, analizadas por Criminalística, mostraron la coordinación del ataque y el uso deliberado de indumentaria similar a la policial, diseñada para confundir a las víctimas y retrasar cualquier reacción. (45)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juez niega habeas corpus a Jorge Glas por supuestas deficiencias médicas en prisión

Violentos ataques armados motivan la visita de John Reimberg, ministro del Interior, a Puerto López

Cinco robos de motocicletas se reportan en Santo Domingo y La Concordia durante el fin de semana

El uso de uniformes falsos agrava la violencia criminal en Manabí

El herido del ataque en la vía a San Mateo murió tras días de agonía

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juez niega habeas corpus a Jorge Glas por supuestas deficiencias médicas en prisión

Violentos ataques armados motivan la visita de John Reimberg, ministro del Interior, a Puerto López

Cinco robos de motocicletas se reportan en Santo Domingo y La Concordia durante el fin de semana

El uso de uniformes falsos agrava la violencia criminal en Manabí

El herido del ataque en la vía a San Mateo murió tras días de agonía

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juez niega habeas corpus a Jorge Glas por supuestas deficiencias médicas en prisión

Violentos ataques armados motivan la visita de John Reimberg, ministro del Interior, a Puerto López

Cinco robos de motocicletas se reportan en Santo Domingo y La Concordia durante el fin de semana

El herido del ataque en la vía a San Mateo murió tras días de agonía

Tres presuntos integrantes de grupo criminal, detenidos por el asesinato de policías en Esmeraldas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO