El valiente gesto de Angelina Jolie: Muestra las cicatrices de su doble mastectomía por primera vez

La actriz estadounidense Angelina Jolie protagoniza la portada inaugural de Time Francia, mostrando por primera vez las cicatrices de su doble mastectomía realizada en 2013.

Su objetivo al aceptar ser parte de la producción fotográfica fue promover la prevención del cáncer de mama.

La decisión de Angelina Jolie

Las fotos, tomadas por Nathaniel Goldberg, muestran a Angelina Jolie, de 50 años, con un top de escote amplio, dejando visibles las marcas de la intervención quirúrgica. “Comparto estas cicatrices con muchas mujeres a las que quiero. Y siempre me emociono cuando veo a otras mujeres compartir las suyas”, declaró la intérprete en la entrevista exclusiva.

Jolie explicó que decidió dar este paso al saber que la revista compartiría información sobre salud mamaria y prevención. “El acceso a los controles y a la atención no debería depender de los recursos económicos ni del lugar de residencia”, añadió.

El “efecto Angelina”

La actriz, portadora de la mutación en el gen BRCA1, se sometió a la mastectomía preventiva en 2013, tras estimar un riesgo elevado de cáncer de mama. Mientras que en 2015 se extirpó los ovarios y trompas de Falopio.

En 2013, su anuncio público generó el conocido “efecto Angelina”, con un aumento del 20% en pruebas de detección en Francia, según datos citados por la revista.

Jolie enfatizó la importancia del acceso universal a pruebas genéticas y controles. Además, recordó la experiencia de su madre, fallecida por cáncer en 2007, y cómo la enfermedad afectó su identidad. “Mi madre estuvo enferma durante años. Una noche, cuando le preguntaban sobre su quimioterapia, se emocionó mucho y me dijo que habría preferido hablar de otra cosa; sentía que la enfermedad se estaba convirtiendo en su identidad. Fue esta perspectiva luminosa la que me conmovió y me hizo querer interpretar este papel”, aseguró.

Esta vivencia influyó en su activismo por la autonomía femenina en decisiones de salud. “Cada mujer debería siempre poder determinar su propio recorrido de salud y disponer de la información necesaria para tomar sus decisiones”, expresó.

El impacto de Time Francia con Angelina Jolie

Time Francia es la primera edición internacional de la revista centenaria, lanzada por el grupo 360BusinessMedia.

El número uno, disponible en quioscos desde este diciembre, incluye la entrevista exclusiva con Jolie.

Este gesto refuerza el rol de Jolie como figura en la lucha contra el cáncer de mama, promoviendo detección temprana y sororidad entre afectadas.

La actriz continúa su labor humanitaria y cinematográfica, destacando la visibilidad como herramienta para romper estigmas en salud femenina.