El Vaticano intentó mediar con Estados Unidos para que Nicolás Maduro se exiliara en Rusia

El diario estadounidense The Washington Post reveló fragmentos de una conversación confidencial sostenida en Nochebuena entre el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, y el embajador de Estados Unidos ante el Vaticano, Brian Burch.

El objetivo del intercambio era coordinar la suspensión de una operación militar en Caracas a cambio de facilitar el exilio de Nicolás Maduro hacia Rusia. La conversación se dio una semana antes de que se produjera el arresto del dirigente venezolano.

La negociación del Vaticano

Según la información difundida, el purpurado habría comunicado a la representación diplomática de Washington que el entonces mandatario venezolano no estaba dispuesto a abandonar el Palacio de Miraflores de manera solitaria.

Pietro Parolin enfatizó que Maduro condicionaba su salida al respaldo y protección de figuras clave de su entorno, específicamente la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el dirigente Diosdado Cabello, subrayando que el líder venezolano no deseaba abandonar a sus principales colaboradores en medio de la crisis.

La revelación de estos detalles pone de manifiesto la existencia de una vía de negociación de alto nivel que buscaba una transición pacífica. Esto, para evitar una escalada bélica en territorio venezolano.

No obstante, las conversaciones sugieren que las exigencias de Maduro sobre la seguridad y el destino de su círculo íntimo representaron un obstáculo significativo en las gestiones realizadas durante el periodo navideño.

Reacción oficial de la Santa Sede

Ante la difusión parcial de estos diálogos, la oficina de prensa de la Santa Sede emitió un comunicado oficial expresando su malestar.

El organismo calificó de “decepcionante” que se hayan divulgado extractos de una conversación estrictamente confidencial. Alegó que las partes publicadas no reflejan con precisión el contenido íntegro ni el espíritu de la charla mantenida entre Parolin y Burch.

Este cruce de informaciones ocurre en un momento de alta sensibilidad geopolítica, pocos días después de que se materializara la detención del exmandatario venezolano.

El Vaticano ha mantenido históricamente un rol de mediador en la crisis de Venezuela. Sin embargo, esta es la primera vez que trascienden detalles específicos sobre una oferta de asilo en Rusia coordinada con la administración estadounidense.

La filtración también ha generado interrogantes sobre la seguridad de las comunicaciones diplomáticas en la Santa Sede. Mientras Washington no ha emitido comentarios adicionales, la publicación de The Washington Post sugiere que la falta de consenso sobre el futuro de Rodríguez y Cabello fue determinante en el fracaso de este intento de salida negociada antes de la intervención que culminó en la captura de Maduro.