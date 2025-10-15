Elba González expresa su emoción por debutar en la novela “Cholito Forever”

La actriz y creadora de contenido Elba González, oriunda de Manabí, compartió un mensaje emotivo y personal en su cuenta de Instagram, donde expresó su gratitud y emoción por integrarse al elenco de la telenovela ecuatoriana “Cholito Forever”, producción de Ecuavisa que marca el regreso de uno de los personajes más icónicos de la televisión nacional.

“Saben qué bonito se siente para mí haber llegado a Guayaquil en un bus con una maleta llena de ilusión y con sueños que veía tan lejanos…”, comienza el mensaje que acompañó una serie de fotografías del set de grabación, en el que interpreta a Pepita Chalén, la hija del ‘Cholito’.

Una historia que se parece a la suya

Elba confesó que cuando era niña era fan de la novela original. “Tenía un celular con el ringtone de la canción del Cholito”, recordó con nostalgia. Ahora, varios años después, asegura estar cumpliendo un sueño que parecía inalcanzable. “Es más bonito saber que hoy puedo interpretar a un personaje que estoy segura que ustedes van a amar”, añadió.

La actriz también reflexionó sobre su proceso personal y profesional. Habló sobre las dificultades que enfrentó como artista emergente y cómo la perseverancia le permitió alcanzar esta meta. “Yo nunca voy a olvidar las noches que lloré pensando que jamás lograría nada”, escribió. “Pero tampoco olvidaré cuando me sequé las lágrimas para caracterizarme, encender la cámara y grabar. Ahí empezó la magia”.

Elba González, de las redes a la pantalla

Elba González, de 27 años, se hizo conocida en redes sociales por sus videos cómicos y virales. En plataformas como Instagram y TikTok, donde supera los 370.000 seguidores y 500.000 seguidores respectivamente, ha construido una comunidad que celebra su humor y autenticidad.

Su popularidad la llevó a participar a inicios de 2025 en MasterChef Celebrity Ecuador, donde también ganó el cariño del público. Hoy, su llegada a la telenovela “Cholito Forever” representa su consolidación como actriz en la televisión nacional.

El mensaje publicado en redes no solo generó miles de reacciones, sino también un eco entre jóvenes que se identifican con su historia de esfuerzo y superación.

Pepita Chalén: un personaje con alma manabita

En la novela, Elba interpreta a Pepita, hija de Pepe José Chalén (el ‘Cholito’), personaje icónico creado por el actor David Reinoso. La producción marca el regreso del ‘Cholito’ tras 18 años del estreno original y 15 años de la secuela “Mostro de Amor”.

Sobre su personaje, Elba escribió: “Les presento a Pepita Chalén, risueña, divertida, loca y humana… muy parecida a mí, y eso es lo que más emociona”. Para ella, interpretar a alguien con quien se siente identificada le ha permitido contar su propia historia a través del arte.

Una bendición inesperada

La actriz finalizó su publicación con una reflexión sobre su propósito: “Las bendiciones me han llegado de forma inesperada, pero creo que entiendo el propósito de cada una de ellas. Mi motivo para trabajar todos los días es transmitir, ya sea a través de las risas o de la incomodidad, pero siempre desde el amor, porque el amor me trajo hasta aquí”.

El mensaje fue compartido por cientos de seguidores y figuras del medio, quienes celebraron la humildad y sinceridad de Elba en este nuevo capítulo profesional.

De Manabí a Ecuavisa: un camino de esfuerzo

El caso de Elba González representa un fenómeno creciente en la industria del entretenimiento ecuatoriano: el salto de creadores digitales a la televisión tradicional. Su historia inspira a muchos jóvenes artistas del país, que como ella, llegan a las ciudades con sueños cargados en una maleta.

La producción “Cholito Forever” inició grabaciones el pasado 29 de septiembre de 2025 y se prevé su estreno a inicios del próximo año por Ecuavisa.