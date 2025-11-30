COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Mundo
Centroamérica

Elecciones en Honduras: Moncada se proclama ganadora mientras Nasralla alerta sobre posibles fraudes

La jornada de las elecciones en Honduras avanza con la votación de los principales candidatos. Mientras la oficialista Rixi Moncada asegura su victoria, la oposición denuncia riesgos de fraude y llama a defender la democracia en las urnas.
Elecciones en Honduras Moncada se proclama ganadora mientras Nasralla alerta sobre posibles fraudes.

Redacción ED.

Redacción ED.

La tensión política y la movilización ciudadana marcan el desarrollo de las elecciones en Honduras este domingo. La candidata oficialista Rixi Moncada (izquierda) y el aspirante conservador Salvador Nasralla ya ejercieron su derecho al sufragio, mientras que el ultraderechista Nasry Asfura completó el cuadro de los principales contendientes en acudir a las urnas. En estos comicios, más de seis millones de hondureños eligen no solo al jefe de Estado, sino también a diputados y alcaldes.

Moncada y la certeza de victoria en las elecciones en Honduras

Desde el centro de votación en la colonia Centroamérica Oeste de Tegucigalpa, Rixi Moncada se mostró confiada y combativa. “Yo ya soy ganadora. Nosotros ya estamos victoriosos”, declaró la candidata, recordando las luchas pasadas de su movimiento. Moncada hizo alusión a la resistencia frente a las armas de 2009 y los supuestos fraudes de 2013 y 2017, asegurando que el pueblo seguirá marcando la ruta tras derrotar a la “dictadura” en 2021. Además, destacó que el proceso se desarrolla de manera pacífica en los 18 departamentos del país.

Nasralla y Asfura: Críticas y llamados a la democracia

Por su parte, Salvador Nasralla centró su discurso en las elecciones en Honduras en la promesa de mejorar la calidad de vida y generar empleo. En un tono de campaña directo, atacó a Moncada calificándola de “enemiga de la empresa privada” y comparando su propuesta con los modelos de Venezuela y Cuba. Nasralla también lanzó una advertencia sobre la transparencia del proceso: “Quedó demostrado que aquí los que quieren hacer fraude son otros. Yo soy la persona que trae los votos”.

Nasry Asfura, tras realizar una larga fila en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, hizo un llamado a la participación masiva. “Hoy estamos en un día muy importante… donde tenemos que defender la democracia, la libertad y vivir en paz”, manifestó. Asfura reiteró su eslogan de campaña asegurando que “la racha está activada” para estos comicios.

Polémica en el CNE y contexto de las elecciones en Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inauguró la jornada a las 7:00 horas, pero el acto estuvo marcado por la ausencia de la consejera Cossette López-Osorio. La funcionaria denunció amenazas y la presencia hostil de simpatizantes del oficialista Partido Libre Refundación (PLR), decidiendo no asistir por recomendación de seguridad para proteger su integridad.

Estas elecciones en Honduras se desarrollan en un contexto complejo, marcado por acusaciones históricas de corrupción y narcotráfico, así como por la injerencia externa, destacando las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump a favor de Asfura. Dado que la legislación no contempla una segunda vuelta, el candidato con más votos se convertirá directamente en el próximo inquilino del Palacio José Cecilio del Valle.

