Emelec avanzó a cuartos de final de la Copa Ecuador tras vencer a Leones FC en penales

Emelec superó a Leones FC en la tanda de penales por 2-4, tras un empate sin goles en tiempo reglamentario por los octavos de final de la Copa Ecuador 2025, avanzando así a la siguiente fase, donde se medirá a Guayaquil City.

Partido equilibrado y con pocas llegadas claras

El encuentro en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda comenzó con ambos equipos intentando tomar la iniciativa. El juego fue interrumpido en numerosas ocasiones debido a faltas constantes, impidiendo un desarrollo fluido del partido. En los primeros minutos, Leones FC generó algunas aproximaciones peligrosas, aunque sin concretar.

Al minuto 10, un gol de Ivo Kestler fue anulado por una falta previa, manteniendo el empate inicial. Poco después, Bryan Oña cabeceó desviado y Daniel Segura intentó con un disparo desde fuera del área, ambos sin éxito. Emelec apenas logró veinte intentos tímidos, siendo Juan Ruiz Gómez uno de los más activos con remates desviados por el arquero José Angulo.

La tónica del primer tiempo fue una fuerte defensa por parte de ambos equipos, destacando las intervenciones de los arqueros Pedro Ortiz (Emelec) y José Angulo (Leones FC), quienes evitaron goles en acciones puntuales.

Segundo tiempo con mayor intensidad y definición en penales

En la segunda mitad, la intensidad incrementó y ambos equipos buscaron abrir el marcador. Adrián Pucheta y Bryan Oña estuvieron cerca de anotar para Leones FC, pero Pedro Ortiz mantuvo su portería en cero con buenas atajadas. Emelec respondió con intentos de José Francisco Cevallos y Luis Fernando León, este último recuperado de una molestia y fundamental en la tanda de penales.

El partido finalizó sin goles, por lo que la definición se trasladó a la tanda de penales, donde Emelec mostró mayor efectividad. Alfonso Barcos, José Francisco Cevallos, Juan Ruiz y Luis Fernando León anotaron para los azules. Sergio Quintero falló, su remate lo detuvo el portero Angulo.

Por Leones FC marcaron Bryan Oña y Daniel Porozo, pero Miguel Caicedo envió su disparo por fuera y Ivo Kestler falló tras atajada de Ortiz.

Proyección y objetivo de Emelec en la Copa Ecuador

Con este resultado, Emelec se ubica entre los ocho mejores del torneo y enfrentará a Guayaquil City en la próxima ronda. El equipo eléctrico busca ganar la Copa Ecuador 2025 para asegurar un cupo en la Copa Libertadores 2026, uno de sus objetivos prioritarios de la temporada.

Luis Fernando León logró recuperarse para jugar a pesar de estar en duda por molestias previas y anotó el penal que le dio la clasificación a su equipo.

Este avance consolida las aspiraciones de Emelec en el torneo nacional y mantiene vivas las esperanzas de disputar competencias internacionales, esperando un buen desempeño en los cuartos de final ante Guayaquil City, equipo que también ha mostrado buen nivel en la temporada.

La Copa Ecuador 2025 sigue generando expectativas, con encuentros de alta competitividad y equipos dispuestos a luchar por los títulos y los cupos internacionales. Emelec continúa demostrando su jerarquía y experiencia en partidos decisivos, con un plantel que combina juventud y veteranía bajo la dirección técnica que confía en esta plantilla para conquistar más logros.