Emelec goleó a El Nacional y mantiene opciones matemáticas para clasificar a la Copa Sudamericana 2026

Emelec mantiene vivas sus posibilidades matemáticas de clasificar a la Copa Sudamericana 2026, a falta de una fecha para que concluya el campeonato ecuatoriano de fútbol. El equipo guayaquileño se aferra a un escenario favorable tras golear 5-0 a El Nacional. Dicho encuentro, era correspondiente a la penúltima jornada del segundo sextangular de la LigaPro Ecuabet.

El encuentro se disputó la noche de este lunes 15 de diciembre de 2025 en el estadio George Capwell, donde el cuadro ‘eléctrico’ fue ampliamente superior. Los goles los anotaron José Francisco Cevallos, a los 42 minutos; Romario Caicedo, a los 60; Maicon Solís, con un doblete a los 71 y 74; y Washington Corozo, quien cerró la cuenta para el 5-0 definitivo. Los más de 5 mil hinchas gritaron cada uno de los tantos.

Emelec deberá golear en su visita a Cuenca

Con este resultado, Emelec se mantiene en la pelea por alcanzar un cupo al certamen internacional de la próxima temporada. El equipo dirigido por Guillermo Duró ya había vencido con contundencia a El Nacional el pasado 21 de septiembre. Ese día el conjunto guayaquileño se impuso por 4-0, ratificando su superioridad ante el conjunto ‘criollo’ en la actual campaña.

La goleada obtenida en Guayaquil permitió que Emelec llegue con opciones a la última fecha del torneo. Sin embargo, su clasificación no depende únicamente de su resultado. Para alcanzar el objetivo, el conjunto azul deberá vencer por una diferencia de al menos cuatro goles a Deportivo Cuenca en condición de visitante. También deberá esperar que Aucas caiga por 3-0 ante Macará.

Definir los cupos a torneos internacionales

En la próxima y última jornada del campeonato, Emelec visitará a Deportivo Cuenca en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, mientras que Aucas será local frente a Macará en la ciudad de Quito. Ambos encuentros serán determinantes para definir los cupos a torneos internacionales y las posiciones finales del sextangular. Los cuatro equipos tienen posibilidades de clasificación y todo se definirá en la última fecha.

Tras la victoria ante El Nacional, Emelec alcanzó 55 puntos y, de acuerdo con el registro oficial, Aucas registra 58 unidades en la tabla del campeonato. En tanto, este sextangular B es liderado por Macará, que registra 59 puntos, seguido de cerca por los equipos que aún mantienen opciones matemáticas de clasificación. De ahí la importancia de la última fecha en la que se enfrentan rivales directos.

Se mantiene en expectativa a su hinchada

El panorama refleja una definición ajustada en la parte alta de la tabla, donde cada gol puede resultar determinante. Emelec llega a la última fecha con la obligación de ganar y marcar una amplia diferencia. Sin embargo, depende de otros resultados, en un cierre de temporada que mantiene en expectativa a su hinchada.

La LigaPro Ecuabet entrará así en su jornada final con varios frentes abiertos, en especial la disputa por los cupos a la Copa Sudamericana 2026, que se definirá tras los encuentros simultáneos del fin de semana. El fin de semana que viene se termina con el campeonato 2025 en el que Independiente del Valle se consagró como el campeón.