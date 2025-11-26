Emelec retoma entrenamientos pese a salarios impagos y deudas FIFA por USD 1’015.722 con exjugadores

Los jugadores de Emelec, junto con el cuerpo técnico, médico y utileros, retomaron los entrenamientos este miércoles 26 de noviembre de 2025 en el Polideportivo Los Samanes de Guayaquil-.

En esta temporada Emelec ha decidido suspender seis sesiones (incluyendo las del 24, 25 y 26 de noviembre) por atrasos salariales de hasta ocho meses, según comunicados públicos del plantel.

Esta decisión se produce pese a que una cuenta bancaria del club permanece bloqueada, impidiendo pagos, aunque se ingresaron USD 200.000 en una nueva cuenta para abonar sueldos de agosto y septiembre, con expectativa de depósitos en las próximas horas. El equipo se alista para enfrentar a Delfín el domingo 30 de noviembre a las 18h00 en el Estadio Jocay de Manta, por la séptima fecha del segundo sextangular de la LigaPro Serie A 2025, donde acumula 49 puntos y busca un cupo a la Copa Sudamericana 2026.

Retorno a prácticas y situación salarial actual

El paro inició el lunes 24 de noviembre, sumando a protestas previas como la del 24 al 29 de octubre, cuando los futbolistas declinaron concentrar antes del duelo ante Aucas, que culminó en derrota 2-0 el 23 de noviembre en el Estadio George Capwell. Los jugadores denunciaron en redes sociales deudas individuales de tres a ocho meses, afectando a 30 personas en total, incluyendo al técnico Guillermo Duró, quien también adeuda emolumentos.

El presidente Jorge Guzmán confirmó que el bloqueo judicial de una cuenta principal, heredado de deudas institucionales superiores a USD 20 millones (incluyendo servicios y remodelaciones), complica transferencias. Sin embargo, la apertura de una cuenta alternativa permitió ingresar USD 200.000 recaudados vía un fideicomiso de socios, que alcanzó USD 5.000 iniciales en octubre. Se prevé que hoy se abonen al menos dos meses pendientes, priorizando la estabilidad para el cierre de temporada.

Deudas en FIFA y prohibiciones de fichajes

Paralelamente, Emelec enfrenta cinco procesos activos en la FIFA por obligaciones con exjugadores y exempleados, totalizando USD 1.015.722,75, que generan prohibiciones de inscripción hasta su resolución, como detalla el portal oficial del organismo y reportes de El Futbolero. Estas sanciones, vigentes desde septiembre de 2025, impiden refuerzos en el mercado de diciembre, afectando la planificación para 2026.

La tabla de deudas incluye:

Alejandro Cabeza : Remuneración USD 89.000 , intereses USD 8.406,71 , indemnización USD 42.000 .

USD 89.000 USD 8.406,71 USD 42.000 Hernán Torres : Remuneración e intereses USD 40.011,16 , multa USD 1.250 .

USD 40.011,16 USD 1.250 Rodrigo Rivero : Remuneración e intereses USD 65.774,18 , multa USD 10.000 .

USD 65.774,18 USD 10.000 Leonardo Vega : Remuneración e intereses USD 351.829,45 , penalidad USD 70.365,90 (caso resuelto parcialmente en mayo, pero con recaídas).

USD 351.829,45 USD 70.365,90 Andrés Ricaurte : Remuneración USD 25.000 , penalidad USD 3.165,35 .

USD 25.000 USD 3.165,35 Diego García : Remuneración e intereses USD 45.000 , penalidad USD 15.000 , reembolso legal USD 10.980 .

USD 45.000 USD 15.000 USD 10.980 José Chamorro : Saldo e intereses USD 187.940 , penalidad USD 50.000 , potencialmente vinculado a reclamos de Miller Bolaños y Bryan Angulo , sumando hasta USD 1 millón adicional , según advertencia del jurista Celso Vásconez .

Guzmán ha cancelado deudas previas, como la de Torres en mayo, pero persisten riesgos de sanciones mayores, incluyendo pérdida de categoría por reincidencia.

Reclamo de Jean Carlos Quiñónez y contexto institucional

Un caso emblemático es el del lateral Jean Carlos Quiñónez, de 23 años, quien el 24 de noviembre intimó al club por USD 47.500: USD 8.500 mensuales por cinco meses (julio a noviembre), más USD 7.200 de prima extraordinaria y USD 5.000 de fichaje, con plazo de 15 días bajo reglamento FIFA, según documentos revelados por KCH FM y Revista Winner. Quiñónez, con solo 94 minutos jugados en 2025, amenaza con demanda si no se paga, agravando las restricciones.

La crisis, iniciada en enero con el despido de Leonel Álvarez y agravada por sanciones FIFA en septiembre por Vega, ha incluido huelgas recurrentes y campañas de donaciones. En julio, el exentrenador Jorge Célico denunció solo un mes y medio pagado de cinco, per El Diario. Guzmán puso su cargo a disposición en octubre si no se abonan dos meses.