Hace 6 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Emelec se aferra a un escenario complejo para acceder a la Sudamericana en la jornada final

Emelec depende de una goleada ante Deportivo Cuenca y un resultado favorable en otro partido para clasificar a la Copa Sudamericana 2026 en la última fecha de LigaPro.
Emelec se mide a Deportivo Cuenca y Aucas a Macará.
Emelec visitará este sábado 20 de diciembre al Deportivo Cuenca en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar a las 16h30, por la última fecha del Hexagonal 2 de la LigaPro 2025, con el objetivo de aferrarse al milagro matemático que le permita conseguir un cupo a la Copa Sudamericana 2026. Los eléctricos necesitan vencer por una diferencia de siete o más goles y esperar una derrota abultada de Aucas ante Macará.

El escenario matemático para la clasificación

Emelec llega a esta jornada con 55 puntos y una diferencia de gol de -3. Para alcanzar la plaza internacional, el equipo azul debe ganar obligatoriamente ante Deportivo Cuenca por una diferencia mínima de siete goles y, simultáneamente, Macará (que suma 59 puntos y +16 de diferencia) debe derrotar por una amplia diferencia a Aucas (58 puntos y +7 de diferencia).

Cualquier empate o victoria de Macará asegura su clasificación a la Sudamericana, ya que Orense y Libertad ya obtuvieron sus cupos en el Hexagonal 1. Si Macará pierde, Aucas podría superarlo dependiendo del resultado en Cuenca.

Bajas confirmadas en Emelec

El plantel eléctrico no contará con el delantero Jaime Ayoví (37 años), cuyo contrato finalizó y no continuará en el club para la temporada 2026. Tampoco estará disponible el defensa Juan Pablo Ruiz, quien se sometió recientemente a una operación de cartílago en la rodilla.

Forma reciente de ambos equipos

Deportivo Cuenca llega con 56 puntos y +6 de diferencia de gol tras haber conseguido una victoria en su visita a Macará en la jornada anterior.

Por su parte, Emelec mostró poderío ofensivo en la fecha pasada al golear 5-0 a El Nacional en condición de local.

Antecedentes recientes entre ambos

El último enfrentamiento entre ambos equipos se produjo el 4 de octubre de 2025 en el Estadio George Capwell, donde Emelec se impuso por 3-1.

En el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, el antecedente más reciente data del 19 de abril de 2025, con victoria de Emelec por 1-0.

El Hexagonal 2 de la LigaPro 2025 define los cupos internacionales restantes para los torneos continentales de 2026. Macará es el claro favorito para asegurar su lugar en la Sudamericana, mientras que Emelec y Aucas luchan por la última plaza disponible.

